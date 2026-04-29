Проф. Стоилов за нов ВСС: Изборът да се извършва по нови правила

Конституционният съдия проф. Янаки Стоилов е на мнение, че изборът на нов ВСС трябва да се извършва по нови правила. Той постави и въпроса дали имаме нужда от постоянен Висш съдебен съвет.

"Правилно се говори, че трябва да се пристъпи бързо към избор на тези органи в съдебната власт, чийто мандат е изтекъл. Но за мен възниква въпросът дали не трябва да се направят малко на брой, но много важни промени в организацията на съдебната власт в закона, преди да стартира тази процедура. Въпросът е имаме ли нужда от постоянен Висш съдебен съвет”, изказа мнение проф. Стоилов.

Пред БНТ експертът подчерта, че ако се запазят изцяло старите правила, има риск да се възпроизведат и част от старите проблеми, независимо от новите хора.

"И тук обикновено вниманието разбираемо се съсредоточава върху избора на нов главен прокурор, но не по-малко важно е какъв ще бъде избора за председател на ВАС, тъй като този съд контролира актовете на изпълнителната власт. А в момента ние сме в една най-меко казано не конституционна ситуация, казано така по-откровено, редица от висшите органи за управление на съдебната власт са в нарушение на глава 6-та на Конституцията, т.е. тя е частично суспендирана и това трябва наистина да бъде веднъж завинаги преустановено”, каза още конституционният съдия.

Изминалите избори

Проф. Стоилов е на мнение, че на тези избори сме станали свидетели на политически прелом. Конституционният съдия дори се осмели да каже, че вече сме излезли и от продължителната политическа криза.

“Разместването на пластовете започна още преди пет години, но едва сега мнозинството от гражданите намериха избор в лицето на доскорошния президент и партията, сформирана от него непосредствено преди изборите. В това видяха най-прекия сигурен път за промяната, която очакват. Значително се повиши избирателната активност”, на мнение е експертът.

Проф. Стоилов добави, че в момента има очакване за прозрачност и най-вече равенство пред закона - една отчетлива черта на класическата демокрация.

“Това е очакване на мнозинството от гражданите, че ще се преустанови корупцията, маскирана зад нагласени обществени поръчки, зад силово превземане на бизнеси чрез използване на държавни органи за прокарване на частни интереси. Това са общите очаквания.Това би трябвало да означава по-добре организирано и по-ефективно управление. С толкова доверие това предполага и голяма отговорност”, добави професорът.

Проблемите пред новата власт

Проф. Стоилов очерта и основните проблеми, с които трябва да се заеме новото правителство. "Основните проблеми диктуват и основните действия - като че ли на преден план е финансово-икономическата ситуация в страната, която е близка до критичната. Имам предвид, че темповете на задлъжняване на страната са доста по-високи от темповете на икономически растеж и ние сме в една критична точка - да влезем в спирала, в която чрез нови дългове се погасяват предишни и то не с инвестиционна цел, а с цел покриване на нужди на текущото потребление”, обобщи конституционният съдия.

Той е на мнение, че още в първите дни ще се поиска разясняване на истинската финансова картина, която намира отражение в бюджета.

“Друг важен и критичен въпрос е състоянието на енергетиката. Там е необходим цялостен преглед. България трябва да заложи, както на развитие на вътрешните енергийни мощности, така и на осигуряването на конкурентни цени на внос на петрол и газ, защото не може да има силна икономика без развита и ефективна енергетика. Трябва да се прецени кои са тези източници, които наистина могат да ни създадат възможности. Още един болезнен проблем - не просто подобряване на здравеопазването, а промени в модела на здравната система, който е насочен по-скоро към оправдаване на финансови разходи, отколкото към подобряване на здравето на населението”, каза още проф. Стоилов.