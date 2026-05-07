Задава ли се епидемия: хантавирусът може да създаде "суперразпространители"

Експерти предупреждават, че хората, изложени на смъртоносния вирус на плъхове, биха могли да се превърнат в суперразпространители, като симптомите се появяват до два месеца след първоначалното излагане.

В момента двама британци се самоизолират у дома във Великобритания след потенциално излагане на хантавирус на круизен кораб, плаващ от Аржентина до Кабо Верде.

В момента на борда на "обречения кораб" MV Hondius все още има над 20 британци, които се очаква да се върнат у дома през следващите дни и да бъдат поставени под карантина до осем седмици.

Длъжностни лица са категорични, че рискът за обществеността остава нисък, но според изследване, проведено от Медицинския изследователски институт по инфекциозни болести на армията на САЩ, щамът Andes, който е идентифициран като вариант на кораба, може да се разпространява бързо между хората.

Експертите не знаят дали огнището е причинено от замърсяване с гризачи на самия кораб или пътниците са били изложени на вируса преди качване на борда. Нови доклади сочат, че някои пътници са посетили сметище за наблюдение на птици, преди корабът да отплава, което може да ги е изложило на потенциална опасност от заразяване с вируса.

Ако тази хипотеза е вярна, те не биха се почувствали зле до около седмица по-късно, когато корабът би отплавал.

Хантавирусът често може да доведе до две по-сериозни заболявания, които засягат белите дробове или бъбреците, водещи до органна недостатъчност и дори смърт. И двете заболявания често започват като грип, причинявайки треска, умора и мускулни болки.

Как се разпространява хантавирусът?

Когато вирусът преминава от гризачи към хора, това често се случва, защото замърсените изпражнения са били разбъркани, създавайки частици във въздуха, които след това се вдишват.

Но хората могат да се заразят с вируса и когато слюнка, урина или изпражнения от заразен гризач попаднат в очите, носа или устата им.

Докато първоначалните симптоми на хантавирус са подобни на тези на грипа, който се предава чрез въздушно-капковидни капчици, когато хората кашлят или кихат, щамът Andes се разпространява чрез продължителен контакт с някой, който е бил заразен.

След това може да се разпространи от човек на човек чрез близък контакт - като например споделяне на храна, спане в едно легло и между сексуални партньори.

Инкубационният период

Хантавирусите могат да отнемат до осем седмици, за да причинят симптоми на едно от две тежки заболявания.

В ранните етапи заразените с вируса може да се чувстват по-уморени от обикновено, преди да развият треска и мускулни болки - подобно на грипа.

След това, в зависимост от това с кой щам на хантавирус е заразен човек, заболяването прогресира по един от двата пътя: белодробен синдром на хантавирус (HPS) или хеморагична треска с бъбречен синдром (HFRS).

Като правило, азиатските щамове се развиват в по-малко сериозния HFRS.

Но диагностицирането на хантавирус при човек, който е бил заразен преди по-малко от 72 часа, е изключително трудно, като симптомите лесно се бъркат с грип или COVID. Около 30% от хората също се смятат за асимптоматични. Не всеки, който е заразен, ще развие сериозни усложнения.

Хантавирусен белодробен синдром: Ранни симптоми

ХПС е сериозно и потенциално смъртоносно заболяване, което засяга белите дробове.

Около половината от пациентите с ХПС ще изпитват също главоболие, замаяност, втрисане и стомашно-чревни проблеми като гадене, повръщане, диария и коремна болка, както и по-типичните грипоподобни симптоми.

Респираторни проблеми и увреждане на белите дробове

Четири до десет дни след началната фаза на заболяването се появяват по-отчетливи и тежки симптоми - те включват кашлица и задух. Някои пациенти могат също да изпитват стягане в гърдите, тъй като белите дробове се пълнят с течност.

След като това се случи, пациентите ще трябва да бъдат интубирани, за да им се помогне да дишат.

Около 40% от хората, които развият респираторни симптоми, изискващи спешна медицинска помощ, умират от заболяването.

Хеморагична треска с бъбречен синдром

Хеморагичната треска с бъбречен синдром е тежко и понякога смъртоносно заболяване, което засяга бъбреците, причинявайки вътрешно кървене и евентуално органна недостатъчност.

Симптомите обикновено се развиват по-бързо от ХПС, причинявайки силно главоболие и коремна болка в рамките на две седмици след експозиция.

Симптомите се развиват внезапно, причинявайки треска и втрисане, гадене и замъглено зрение. Някои пациенти могат също да получат зачервяване на лицето, възпаление или зачервяване на очите или характерен обрив тип "пеперуда“ по бузите.

В по-редки случаи симптомите може да се развият до осем седмици.

Бъбречна недостатъчност

С разпространението на вируса, пациентите могат да изпитат спадане на кръвното налягане - причиняващо чувство на замаяност, гадене и объркване - съчетано с вътрешно кървене и евентуално бъбречна недостатъчност.

Когато се открият в този късен етап, пациентите се нуждаят от спешна медицинска помощ за филтриране на токсините от тялото и поддържане на нивата на течности.

Пациентите със синдром на бъбречната треска с бъбречен синдром обикновено се приемат в интензивно отделение, далеч от други пациенти, за да се сведе до минимум рискът от предаване, и се поставят на диализа.

Тази процедура премахва отпадъчните продукти от кръвта, като помага за поддържане на нормалната функция на бъбреците.

Лечение и възстановяване

Няма специфично лечение за хантавирусна инфекция, но ранната медицинска помощ може да подобри преживяемостта. В момента се изпитват нови лечения, но понастоящем няма широко достъпни ваксини за защита срещу вируса.

Въпреки това, в Китай и Южна Корея, където определени щамове са по-често срещани, се използват ограничен брой ваксини.

Всяка година в света се регистрират приблизително 150 хиляди случая на хантавирусна инфекция, предимно в Европа и Азия. Повече от половината от съобщените случаи обикновено се срещат в Китай.

Животът продължава...

В същото време гост на круизния кораб, разкрива, че социалното дистанциране е в сила едва от три дни, като персоналът е организирал "голямо барбекю, сякаш нищо не се е случило“.