Предизвикателството на Рубио в Рим: Спорът с папата и напрежението с Мелони

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заминава за Рим тази седмица, за да се справи с две чувствителни мисии: да ограничи публичен спор с Ватикана и да облекчи напрежението с италианския премиер Джорджа Мелони относно отбраната и търговията.

С Мелони Рубио пристига с предимство.

Италия е подложена на натиск да попречи на Доналд Тръмп да осъществи заплахите си за изтегляне на американски войски и налагане на мита върху европейски автомобили. Това дава на Вашингтон предимство, а на Мелони - стимул да поддържа нещата конструктивни.

Ватиканът е друг въпрос.

Отношенията между Тръмп и папа Лъв XIV се влошиха бързо, като президентът отправя все по-лични атаки към папата, наричайки го "слаб“ и "ужасен“ и дори стигна до там да го обвини, че "застрашава много католици“.

Външният министър на Италия Антонио Таяни наскоро потвърди солидарността си с папата като подчерта, че италианското коалиционно правителство е осведомено за безпокойството сред консервативната си католическа база относно атаките на американския лидер срещу Светия отец.

"Това посещение се роди от криза и е предназначено да се справи с нейните последици“, каза пред Politico висш служител на Ватикана и йезуитски свещеник Антонио Спадаро. "Проблемът е, че кризата, вместо да се успокои преди срещата, продължава да се отваря отново по график.“

Изкуството на свещената сделка

Във вторник вечерта Рубио сигнализира, че напрежението ще се отрази и на срещата му с папата, казвайки, че "има много неща за обсъждане с Ватикана“, като същевременно повтори мнението на Тръмп, че бездействието по отношение на Иран би било неприемлив риск.

Но срещата му с папа Лъв не са традиционни преговори.

"Никой няма влияние върху Ватикана. Трябва да се ангажирате с Ватикана разумно. След 2000 години те все още са там, все още са на върха. Не можете да ги подлагате на натиск“, каза Франческо Сиши, експерт по Ватикана в римския Институт Апия.

"Ватиканът не се страхува от тарифи, не разчита на подкрепата на САЩ и не е изправен пред политическия натиск, който обикновено оформя дипломатическите резултати, обясни той.

Това поставя Рубио в непозната позиция. Очаква се разговорите да варират от Близкия изток и Иран до това, което Държавният департамент описва като "взаимни интереси в Западното полукълбо“, включително Куба.

След спекулациите, че кубинско-американецът Рубио може да използва срещата, за да осигури съгласието на Ватикана за потенциални американски военни действия на карибския остров, американски служител отхвърли идеята, че Рубио търси одобрение.

Срещата с Мелони е политически баланс

Разговорите на Рубио с Мелони ще бъдат оформени от политически натиск: с влияние върху тарифите, гаранциите за сигурност и сътрудничеството в областта на отбраната, САЩ държат по-силната ръка и Рим го знае.

Очаква се държавният секретар да се срещне с премиера, външния министър Антонио Таяни и министъра на отбраната Гуидо Кросето в петък.

Но италианското правителство остана мълчаливо, отказвайки коментар, подчертавайки високия залог на разговорите.

Сигналите от италианското правителство през последните дни сочат към деескалация, като казва на Тръмп това, което иска да чуе. Докато американският президент се опитва да отвори отново Ормузкия проток, Мелони написа в X, че свободата на корабоплаване е "фундаментален принцип на международното право и е от съществено значение за световната икономика“.

Мелони ще се опита да покаже съгласие, когато седне с Рубио, включително чрез увеличаване на разходите за отбрана, според анализатора Филипо Симонели от римския мозъчен тръст Istituto Affari Internazionali. А дългосрочните ангажименти предлагат потенциален път за облекчаване на напрежението, без да се изискват незабавни публични отстъпки: срещата на Кросето е знак, че нещо може да се движи в тази посока, твърди Симонели.

"Италия не е строго необходима, но САЩ губят позиции сред съюзниците, така че укрепването на връзките със средна сила може в крайна сметка да си струва усилията“, каза Симонели и продължи: "Те вероятно ще се опитат да намерят някаква точка на среща и път напред за сътрудничество".

Рубио също така изгради добро партньорство с Рим чрез сътрудничество с Таяни по въпроса за Венецуела, включително усилия за осигуряване на освобождаването на задържани италианци.

В същото време Мелони се ориентира в по-сложна вътрешна обстановка. След войната срещу Иран общественото мнение в Италия става все по-предпазливо към Тръмп, което ограничава докъде може да стигне тя в публичното си подкрепяне на Вашингтон.