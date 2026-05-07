IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 97

Мъж застреля две жени в австрийския град Линц и се самоуби

07.05.2026 | 19:22 ч. 4
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Мъж застреля две жени, след което се самоуби, днес следобед в "Св. Магдалена", един от кварталите на австрийския град Линц, близо до заведение, съобщи общественото радио и телевизия ОРФ, цитирано от БТА.

"Сред намерените на мястото на престъплението жертви има един мъж и две жени. Полицията все още не може да даде по-подробна информация за мотивите и самоличността на жертвите", заяви Улрике Хандлбауер, говорителка на полицията в провинция Горна Австрия, чиято столица е Линц. 

По първоначална информация престъплението вероятно е било извършено на улицата. Според полицията, оръжието на престъплението е било намерено и иззето на мястото на инцидента. Засегнатата зона около улицата на местопрестъплението е била широко затворена от силите за реагиране. 

Според полицията няма опасност за населението.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Австрия убийство
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem