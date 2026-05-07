Новият кабинет: Ива Петрова, министър на енергетиката

07.05.2026 | 20:24 ч. Обновена: 07.05.2026 | 20:24 ч.
Снимка: ПБ

Петрова има богат професионален опит в енергетиката, както в административния, така и в корпоративния сектор, съобщиха от пресцентъра на „Прогресивна България“. 

Тя започва професионалния си опит през 2000 г. в Министерството на енергетиката, където достига длъжността директор "Енергийни пазари и преструктуриране" през 2008 г. Впоследствие – от февруари 2009 г. до края на юни 2010 г., е директор "Проекти и инвестиции" в Българския енергиен холдинг. 

Петрова е работила също в частния сектор като съдружник в компания за управленско консултиране на енергийни и ютилити компании в Региона. От септември 2021 заема поста заместник-министър отново в Министерство на енергетиката, като отговаря за пазари, стратегия, реформи и инвестиции по Националния план за възстановяване и устойчивост в областта на интеграция и оползотворяване на възобновяеми източници, енергийна ефективност, инфраструктура, либерализация на пазара. 

Като заместник-министър Петрова ръководи и участието в процеса на вземане на решения на общностно ниво и ръководство на РГ 14 „Енергетика“. 

От 2000 г. тя е хоноруван асистент към Стопанския факултет на СУ "Климент Охридски", като в момента води курсове в областта на мениджмънта и маркетинга на енергийни и ютилити компании в магистърски програми.

Получава висшето си образование с магистърска специалност "Стопанско управление" в Софийския университет. 

Петрова е завършила е и следдипломна квалификация в University of Birmingham, Великобритания. Притежава специализации в Унгария, Япония, Белгия. Владее английски език, ползва италиански език.

