Новият кабинет: Енчо Керязов, министър на младежта и спорта

Керязов е световноизвестен артист и общественик с мащабен принос към българската култура и спорт, съобщават от пресцентъра на "Прогресивна България". Понастоящем е заместник-кмет на Община Ямбол втори мандат, създател на фондация „Енчо Керязов“ за подкрепа на талантливи деца и продуцент на престижния международен спектакъл „Нощ на звездите“.

Преди политическата си кариера Керязов постига глобален успех като еквилибрист и национален състезател по спортна акробатика. Носител е на множество висши отличия, сред които „Сребърен клоун“ от фестивала в Монте Карло, Почетен знак на Президента на Република България и наградата „Златен век“.

Той завършва висшето си образование в НСА „Васил Левски“.

Владее руски и английски език. Разведен е.