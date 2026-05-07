IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 127

Грим "черешов цвят" – топ тенденция в красотата тази пролет

Посрещнете топлия сезон със свежа и естествена визия, вдъхновена от красотата на японските вишни

07.05.2026 | 21:07 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Времето става все по-топло, дръвчетата омайват с прекрасен аромат и китни цветове – идеалният момент за свежа промяна във външния вид. Гримът „черешов цвят“ е вдъхновен от красотата на пролетта – сезонът, който очарова с желание за ново начало. Гримът „черешов цвят“ е една от най-актуалните тенденции в красотата за новия сезон – нежна, романтична и вдъхновена от цъфтящите дървета сакура.

Сакура е японската вишна, която цъфти в прекрасни цветове от февруари до май. Тази визия, която е една от най-популярните в социалните мрежи и на червения килим, пренася усещането за пролетна свежест и ефирност директно върху лицето, превръщайки го в своеобразно платно на меките розови нюанси.

Гримът „черешов цвят“ олицетворява усещането за сияйна кожа, деликатно подчертани бузи, устни и клепачи в бебешкорозово, както и фини акценти, които създават ефект на естествена красота без несъвършенства. Тенденцията грим „черешов цвят“ е вдъхновена от самия сезон на цъфтежа на черешите, който всяка пролет привлича вниманието по целия свят.

Но докато истинските цветове са краткотрайни, този beauty тренд обещава по-дълготрайно присъствие в ежедневната рутина. Основната идея зад грима „черешов цвят“ е да се постигне хармония между различните зони на лицето, като се използват сходни розови тонове върху устните, бузите и очите. Така се създава мек ефект, който изглежда едновременно минималистично и изключително елегантно.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

черешов цвят
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem