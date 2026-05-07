Символният кабинет на Делян Пеевски в парламента става читалня

07.05.2026 | 20:53 ч. 8
Досегашният кабинет на лидера на ДПС Делян Пеевски ще стане читалня за нуждите на библиотеката на Народното събрание, съобщи председателят на парламента Михаела Доцова.

Новото пространство ще бъде достъпно за граждани и посетители.

В новообособената читалня ще се съхранява и използва юридическа литература, като пространството ще служи за образователни и изследователски цели.

"Помещението носи символен характер още от времето на дълбокия социализъм и продължава да съдържа държавни символи, включително герб и знамена, които са били част от предишния му облик. Новото предназначение е съобразено с нуждите и настроенията на българските граждани", съобщават от парламентарната група на ПБ.

Читалнята е отворена за посетители, които се нуждаят от юридическа литература. 

