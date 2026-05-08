Дончев: Да ползваме библейския принцип да съдим кабинета по делата

Кръгът от лица за министри обичайно е къс, със сигурност има спорни фигури

08.05.2026 | 09:05 ч. Обновена: 08.05.2026 | 09:05 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Да ползваме библейския принцип - да ги съдим по делата. Съвсем скоро в следващите дни ще има повод за коментар, каза на влизане в парламента заместник-председателят на партията и депутат от ГЕРБ-СДС Томислав Дончев.

"Защо смятате, че в България има шест хиляди души, годни за министри? Кръгът от лица, с които се работи, обичайно е къс", каза Дончев. Той обясни, че кабинетът е сложна конструкция и зависи от персоналите качества на кандидатите, както и от нивото на лидерство. 

"Ако съберете кръг от трима или четирима, задължително един от тях ще е спорен. Разбира се, че има такива", отговори Дончев на въпрос дали има спорни кандидати в предложенията за министри.

В четвъртък президентът Илияна Йотова връчи на кандидата за министър-председател от "Прогресивна България" Румен Радев първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Той прие папката и върна мандата изпълнен, като веднага представи структура и състав на проектокабинет с четирима вицепремиери и 18 министри.

