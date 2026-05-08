BGONAIR Live Новини Днес | 32

Държавен вестник обнародва указа на Йотова

Кабинетът “Радев” полага клетва днес

08.05.2026 | 09:00 ч. Обновена: 08.05.2026 | 09:10 ч. 1
БГНЕС

Указът на президента Илияна Йотова, с който се предлага на 52-то Народно събрание да избере лидера на "Прогресивна България" Румен Радев за министър-председател, е обнародван в днешния брой на “Държавен вестник”.

Обнародваният указ на държавния глава е за възлагане на кандидата за министър-председател Румен Радев да състави правителство на основание чл. 99, ал. 1 от Конституцията.

Вчера в края на работния ден държавния глава Илияна Йотова връчи проучвателен мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател Румен Радев.

Радев прие папката и върна мандата изпълнен, като веднага представи структура и състав на проектокабинет с четирима вицепремиери и 18 министри.

Тагове:

Държавен вестник Румен Радев министър-председател
