Държавен вестник обнародва указа на Йотова

Указът на президента Илияна Йотова, с който се предлага на 52-то Народно събрание да избере лидера на "Прогресивна България" Румен Радев за министър-председател, е обнародван в днешния брой на “Държавен вестник”.

Обнародваният указ на държавния глава е за възлагане на кандидата за министър-председател Румен Радев да състави правителство на основание чл. 99, ал. 1 от Конституцията.

Вчера в края на работния ден държавния глава Илияна Йотова връчи проучвателен мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател Румен Радев.

Радев прие папката и върна мандата изпълнен, като веднага представи структура и състав на проектокабинет с четирима вицепремиери и 18 министри.