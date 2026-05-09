"Поезията на мечтаните градове": Галя Чунтова открива нова изложба в София

На 12 май в столичната галерия "Теа Алба" ще бъде открита 11-ата самостоятелна изложба на художничката Галя Чунтова. Експозицията носи поетичното заглавие "Поезията на мечтаните градове" и събира живописни платна, вдъхновени от места, оставили дълбок отпечатък в личния и творческия свят на авторката.

"В някои от тези градове съм била не един път, но обичам да се връщам и да мечтая, че съм отново там", споделя Чунтова. Според нея картините са своеобразен мост между спомените и въображението - пространство, в което зрителят може да съпреживее атмосферата на любимите ѝ места.

Сред градовете, намерили място в новата изложба, са Рим, Флоренция, Болоня, Венеция, Лондон, Мец и Дубровник, както и малко градче на остров Корфу. В изложбата присъства и българският пейзаж - стара къща от село Плана, която художничката определя като особено близка до сърцето си.

Специално място в експозицията заема и София. Чунтова признава, че е вдъхновена както от старите софийски къщи около улица "Екзарх Йосиф", така и от съвременната градска архитектура. "Новите домове срещу ателието ми отразяват огнените залези, а вечер светят със своите десетки стъклени прозорци", казва тя. За първи път художничката включва и картина на любимата си двойка дървета пред дома си - образ, който е снимала през всички сезони.

Изложбата ще изненада публиката и с още нещо - човешки фигури, които рядко присъстват в творчеството на Чунтова.

По отношение на техниката авторката разказва, че повечето произведения са изпълнени с маслени бои върху платно, а към тях са добавени и няколко акварела и сериграфии.

С новата си изложба Галя Чунтова отново кани зрителите на пътешествие - този път не само през реални градове, но и през личните пространства на паметта, носталгията и мечтанието.