Мохамед Халаф: Иран няма да се предаде лесно

Генезисът на конфликта между САЩ и Иран идва от споразумението, което президентът Барак Обама е сключил с Техеран преди години. Това заяви журналистът Мохамед Халаф пред bTV.

"Историята на Близкия изток е история на войните. По принцип така е и с цялата история на света, но през последните десетилетия най-силно забелязваме как Близкият изток се превърна в зона, наситена с конфликти", обясни Халаф.

По думите му в региона има етнически, религиозни и сектантски войни, както и регионални конфликти - от войната между Ирак и Иран до войната между Ирак и Кувейт и окупацията на Кувейт.

"Ако погледнем и към Африка - там също има войни. В Судан двама генерали вече повече от 3 години водят война и разрушиха цялата държава. Всичко е заради въпроса кой да управлява страната", смята журналистът.

Доктрината на Кербала и отказът от отстъпление

Според него, за да се разбере дали може да има примирие с Иран, трябва да се върнем 47 години назад - към Ислямската революция. Тогава, по думите му, Иран обявява "износ на Ислямската революция", като това е записано и в Конституцията.

Мохамед Халаф обясни, че в Иран доминира шиитската доктрина и още от първия ден след революцията държавата започва да "изнася" шиитската секта.

"В по-голямата част от ислямския свят обаче преобладават сунитите. Затова след революцията започват промени, особено в Саудитска Арабия. Това беше възприето като атака срещу сунитския ислям", коментира той.

Журналистът свърза идеологическата основа на днешното иранско ръководство с "доктрината на Кербала".

"Ако трябва да влезем в историята по-дълбоко, а аз го казах и на премиерата на книгата "Земите на вечните войни", идеологическият каталог на сегашните управляващи в Иран, още от времето на Хомейни и днес на Хаменей, е доктрината на Кербала", обясни той.

По думите му става дума за битката между двете големи течения в исляма - шиити и сунити. Тогава е убит Хюсеин - внук на пророка Мохамед и син на Али, който според шиитите е трябвало да наследи пророка. Вместо това властта преминава в ръцете на Язид ибн Муавия.

"Оттогава шиитите по целия свят всяка година отбелязват Ашура - период от 10 дни, в който се самобичуват със саби и метални предмети и шестват по улиците. Всеки може да види този ритуал", разказа журналистът.

Три страни с различна представа за победа

Халаф припомни, че по времето на Саддам Хюсеин и войната за иранските аятоласи Саддам е бил лицето на Язид - човекът, убил Хюсеин. Според него сега това лице е Тръмп, който се опитва да унищожи тази държава и тази доктрина.

По думите му това ще бъде изключително трудно, защото доктрината там е свързана със самоубийството.

"Иранците предпочитат това, вместо да се предадат", обясни журналистът.

Според него в момента има три страни и всяка от тях има различно разбиране за понятието "победа". Тръмп, по думите му, иска пълна капитулация на Иран, а израелският премиер Бенямин Нетаняху настоява за още повече - режимът да изчезне.

"Всичко това е свързано с ядрената програма, прокситата, балистичните ракети, центрофугите - всичко да бъде унищожено", коментира той.

Третата страна, според Халаф, са аятоласите.

"За тях победата означава едно - да останат на власт. Затова е толкова трудно този конфликт да приключи", заяви журналистът.

"Споразумението на Обама беше глупаво"

Халаф заяви, че следи Иран от 47 години и според него страната няма да се предаде.

"Аз следя Иран от 47 години - откакто започнах да разбирам тези процеси. Иран няма да се предаде. Това много трудно би се случило. Те вече подписаха споразумение. И именно заради него сега преживяваме още по-страшна война", смята той.

По думите му генезисът на сегашния конфликт идва от споразумението, сключено по времето на Барак Обама.

"Генезисът на този конфликт идва от споразумението, което Обама направи с Иран. Аз бих го нарекъл глупаво споразумение, защото той пренебрегна три ключови неща. Искаше просто да постигне сделка и да каже: "Аз постигнах нещо, преди да напусна властта", коментира Халаф.

Според журналиста първият проблем е, че на Иран е било позволено в рамките на 10 години да не разработва ядрено оръжие, но след това ограниченията приключват. Вторият е, че въпросът с балистичните ракети не е бил засегнат.

"Години наред се говореше, че обсегът им е 2000 километра. Оказа се обаче, че вече достигат 4000 километра. Това означава Европа. Следващата стъпка са САЩ", смята той.

Третият проблем, според Халаф, са прокситата - въоръжените групировки в арабските държави.

"Само в Ирак те са около 250 хиляди души и са по-добре въоръжени от националната армия", коментира журналистът.