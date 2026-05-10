Вестник "Дума" спира да излиза, това бе последното партийно издание

"Скъпи приятели! Ние пак сме тук! Времето се променя и налага необходимостта от трансформации. И ДУМА се променя и става електронно издание, но ще продължи да работи за вас и за свободата, справедливостта и солидарността. Благодарим ви за подкрепата!"

С това кратко съобщение от редакцията на "Дума" информираха за преустановяването на издаването си на хартия и преминаването изцяло в електронен формат. Последният печатен брой излезе на 1 май 2026 г. Неофициално се посочват финансови затруднения и високи разходи за печат и разпространение.

Вестникът бе създаден през април 1990 г. от легендарния журналист Стефан Продев. "Дума“ беше основният орган на Българската социалистическа партия и най-влиятелното ляво издание в България през 90-те години. Продев превърна изданието в интелектуален център на лявото пространство, привличайки едни от най-добрите български автори и публицисти.

През годините вестникът неколкократно е спирал или е бил пред закриване поради липса на средства, смяна на собственици и политически турбуленции в БСП. През 1998 г. спира за кратко, след което е възстановен от Димитър Иванов, а по-късно издаването му е поето от Петър Манджуков и впоследствие от самата партия.