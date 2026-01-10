Сергей Станишев за БСП: Ножът е опрял до кокала

Бившият премиер и лидер на БСП Сергей Станишев отправи остри критики към ръководството и състоянието на партията след протестите и оставката на кабинета „Желязков“ и предупреди, че „ножът е опрял до кокала“.

Пред bTV той подчерта, че кризата в БСП е дълбока и че партията е изправена пред реална опасност да остане извън парламента.

Повод за разговора станаха оставките в тясното партийно ръководство, подадени „в знак на поета отговорност“, както и фактът, че председателят на БСП Атанас Зафиров не е заявил намерение да се оттегли. По думите на Станишев проблемът не е персонален, а системен: „Въпросът не е кой ще подаде оставка, а дали БСП ще покаже нов дух, нова атмосфера и самостоятелна политическа линия“.

Станишев припомни, че още преди повече от година е предупредил, че БСП не бива да влиза в управление с ГЕРБ, „Има такъв народ“ и „ДПС – Ново начало“. Според него партията е загубила своята политическа физиономия и е изглеждала като „присъдружна организация“, без ясни условия и разпознаваеми политики.

„Министрите са се старали, но общото впечатление е, че БСП беше във властта на всяка цена, без собствено лице“, заяви той.

Бившият лидер на социалистите предупреди, че евентуален политически проект на президента Румен Радев може сериозно да засегне БСП. По думите му такъв проект би могъл да „изсмуче“ значителна част от левия електорат, ако партията не се промени радикално.

Станишев предупреди и за опасността партията въобще да не влезе в парламента.

Той беше категоричен, че вътрешнопартийните борби за постове не дават никаква енергия и отблъскват обществото. Станишев критикува атмосферата на последния конгрес, който определи като „касапница от лобита, пазарлъци и грозна търговия“.

„Няма спасител. Нито един човек сам няма да изтегли БСП от това блато“, подчерта той и изключи възможността самият той да се кандидатира отново за председател.

По думите му днешното заседание на Националния съвет на БСП е шанс партията да покаже, че е разбрала посланието на протестите и е готова за реална промяна – не формална, а съдържателна.