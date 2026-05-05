ДПС предлага парламентарна комисия да разследва кръга "Капитал" и Иво Прокопиев

Парламентарната група на ДПС ще внесе предложение за създаване на временна анкетна комисия, която да установи данни и обстоятелства за нерегламентирано влияние върху политически, икономически и обществени процеси от страна на икономическо-олигархичния кръг „Капитал“, оглавяван от Иво Георгиев Прокопиев. Това съобщиха от партията и уточниха, че инициативата ще бъде депозирана още днес в Народното събрание.
Почти 20 години в обществено-политическото пространство неотменно при дефинирането на понятието „олигархичен модел“ се свързва с т.нар. кръг „Капитал“, оглавяван от олигарха Иво Прокопиев, се казва в мотивите.
Този кръг е сочен като неотменна част от управленските процеси в страната през значителен период от време след 2009г. чрез инфилтриране на свързани с „Капитал“ лица в политическата система, както и в законодателната, изпълнителната, местната и съдебната власт.
В публичното пространство се утвърди разбирането, че характерна особеност на този модел е изграждането на цялостна екосистема от взаимосвързани структури – политически партии, медии, неправителствени организации, експертни мрежи и икономически субекти, функциониращи паралелно на държавата и взаимодействащи с нея по начин, който поражда обосновани и доказуеми съмнения за зависимости и нерегламентирана огромна власт върху публични органи и ресурси, допълват от Движението.
От ДПС са категорични, че не може повече да съществува „сива зона“, в която ключови решения за бъдещето на държавата да се възприемат като резултат не от публичен и демократичен процес, а от задкулисни зависимости, символ на завладяната държава, се казва в мотивите за създаването на парламентарната комисия.
Създаването на временна анкетна комисия е акт на институционална отговорност. Това е инструментът, чрез който Народното събрание може да възстанови своята конституционна роля на върховен представителен орган, упражняващ контрол върху всички процеси, засягащи обществения интерес, категорични са от Движението.