Йорданова: ПБ и Радев нямат план да се борят със завладяната държава

Според Надежда Йорданова от ДБ партията на Румен Радев “Прогресивна България” няма план, с който да се бори със “завладяната държава”, а се виждат по-скоро знаци, че различните олигархични групи се прегрупират.

Председателят на ПГ на ДБ гостува в предаването “Опорни хора”, където коментира, че има сериозен риск да се запазят схемите и хората, които не са позволявали моделът да бъде променен.

"Страховете ни са, че влиянието в съдебната система ще остане, че решенията няма да бъдат взимани от легитимните органи, че ще има кръгове на влияние и че системата на кукловоди и сценаристи ще бъде запазена или подменена", коментира бившият правосъден министър.

Новият правосъден министър

Йорданова цитира биографията на новия правосъден министър Николай Найденов и посочи, че той е бил главен секретар на ВСС по времето, когато Сотир Цацаров е бил главен прокурор.

"След това отива като главен секретар в КПКОНПИ, когато Цацаров беше начело на този орган, който действаше като бухалка и като чадър едновременно. Така че това е изключително притеснително - как човек, който е участвал в ръководенето на администрацията към орган в периода, в който е създаден моделът, срещу който ние вече толкова години се борим, ще го разгради. Може да има специфично вътрешно познание, но пък нека времето да покаже", коментира Йорданова пред Bulgaria ON AIR.

Тя обаче е категорична - ДБ ще подкрепи всяко конструктивно действия, което разгражда модела на завладяната държава, което модернизира България, намалява бюрокрацията и създава условия за икономически растеж и което, разбира се, не отклонява България от нейния европейски път.

"И ще се противопоставяме на всяко действие за подмяна на всичко това", категорична беше Йорданова.

Разцеплението между ПП и ДБ

На финала Йорданова коментира и разделянето на коалицията ПП-ДБ в новия парламент.

"В ДБ оценихме това политическо действие на колегите от ПП като грешка. В парламентарната република размерът на парламентарните групи има значение. Има значение и обещанието, което си дал пред избирателите. Ние заедно потърсихме мандат от избирателите да можем да продължим да изпълняваме приоритетите си. Разделянето не е добра новина и за тях, така че не може да бъде добра новина и за нас", на мнение е депутатът.

