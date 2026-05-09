Какво се знае за “нулевия пациент”, който беше заразен с хантавирус?

Нулевият пациент от смъртоносната епидемия от хантавирус на крузияния кораб, който уби трима пътници и зарази още няколко, е заснет за първи път.

70-годишният орнитолог Лео Шилперорд се качи на борда на MV Hondius със съпругата си, след като посети сметище в Аржентина, където отидоха да наблюдават птици. Шилперорд почина от хантавирус на борда на кораба на 11 април, а опечалената му вдовица Мириам, на 69 години, почина по-късно.

Тя слезе с тялото му, преди да започне да се чувства зле, докато се готвеше да отлети обратно до родината им Холандия от Южна Африка.

Г-жа Шилперорд се качи за кратко на полет на KLM от Йоханесбург до Амстердам, но ѝ беше отказано разрешение за полет и почина ден по-късно в болница на 24 април.

Въпреки че се съобщаваше, че двойката се е заразила с хантавирус, докато е наблюдавала птици, The Mail on Sunday разкрива, че епидемията почти сигурно е започнала на 1500 мили по-на север.

Преди да се присъединят към круиза, семейство Шилпероорд са посетили Северна Патагония, където през последните няколко месеца са регистрирани 101 потвърдени случая на заболяването, включително 32 смъртни случая.

Снощи, говорейки от Ушуая, Хуан Петрина, директор на епидемиологията за щата Огнена земя, заяви: "Вирусът никога не е бил тук. Не знаем откъде идва информацията, че двойката се е заразила с вируса на местното сметище".

Hantavirus “Patient Zero” has been identified as Leo Schilperoord, a 70-year-old Dutch ornithologist who visited a landfill in Argentina, containing rodents potentially carrying the Andes virus strain pic.twitter.com/6EHWy2RH5u — Interesting AF (@interesting_aIl) May 9, 2026

"Дори и да са отишли ​​там, което не знаем, плъхът колиларго, който пренася вируса, не е там. Те са дошли тук от регион, където е имало огнища. Те са били в Северна Патагония 25 до 30 дни преди да пристигнат в Ушуая. Почти сигурно са се заразили там. Те са пристигнали тук следобед на 29 март, така че са имали само два пълни дни, преди да се качат на кораба. Инкубационният период е поне седмица", споделя епидемиологът.

Щамът Andes

Щамът на вируса, който е убил тримата пътници на круизния кораб, е известен като щам Andes, открит в провинциите Неукен, Рио Негро и Чубут в Северна Патагония.

Аржентинското министерство на здравеопазването заяви в петък, че е провело среща с представители на 24-те провинциални министерства на здравеопазването в страната, за да се опита да определи точно движението на двойката и да открие първоначалния източник на огнището.

Говорител заяви, че тази година в страната вече е имало 42 случая на хантавирус, но от миналия юни са регистрирани 101, с 32 смъртни случая.

Аржентинските власти заявиха, че не знаят колко от тези смъртни случаи са причинени от варианта Andes, предаващ се от човек на човек.

Вирусът се заразява чрез вдишване на въздух, заразен с изпражнения, урина или слюнка.

Но говорител на здравното министерство на Чили заяви късно в петък, че инкубационният период на болестта не съвпада с пътуването им, подчертавайки: "Те не са се заразили в нашата страна“.

Властите отчаяно се опитват да открият 29 пътници, слезли на брега на 24 април в Света Елена, британска отвъдморска територия в Южния Атлантик.

Очаква се пътниците, които е трябвало да слязат на брега в Тенерифе в неделя по обяд, да бъдат поставени под карантина до 45 дни.

На борда на засегнатия кораб все още остават 22 британци.

Поне петима души, включително британският лекар на кораба, са потвърдени като заразени с хантавирус, като лекарят е описан като в тежко състояние в интензивно отделение.

Трима други пътници имат симптоми, но чакат резултати от тестове, потвърждаващи наличието на вируса.

9 случая на хантавирус в Аржентина

Аржентинското здравно министерство потвърди, че в момента има девет случая на хантавирус в страната, като един мъж е хоспитализиран в Неукен в Северна Патагония в тежко състояние.

Въпреки че Световната здравна организация е склонна да омаловажи предположението, че вариантът на хантавирус Andes може да се превърне в пандемия от типа на COVID, през 2018 г. имаше събитие за "суперразпространение“ на инфекциозното заболяване.