Взрив избухна близо до детска градина в Горна Оряховица

Децата са евакуирани

12.05.2026 | 13:29 ч. Обновена: 12.05.2026 | 13:31 ч.
Взрив е избухнал в близост до детска градина в Горна Оряховица, което е наложило спешна евакуация на децата и персонала, съобщи NOVA. 

На място незабавно са изпратени екипи на полицията и пожарната, които са обезопасили района. 

Всички деца са били изведени навън своевременно.

Експлозията е избухнала в канализация в горнооряховския квартал "Калтинец". Инцидентът е станал във вторник по обед. 

По неофициални данни причината е запушена канализация и утаяване на метан. 

Взривът е бил силен и е притеснил местните. Шахти на канализацията буквално са полетели. За щастие няма жертви и пострадали.

 

