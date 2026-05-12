Взрив избухна близо до детска градина в Горна Оряховица

Взрив е избухнал в близост до детска градина в Горна Оряховица, което е наложило спешна евакуация на децата и персонала, съобщи NOVA.
На място незабавно са изпратени екипи на полицията и пожарната, които са обезопасили района.
Всички деца са били изведени навън своевременно.
Експлозията е избухнала в канализация в горнооряховския квартал "Калтинец". Инцидентът е станал във вторник по обед.
По неофициални данни причината е запушена канализация и утаяване на метан.
Взривът е бил силен и е притеснил местните. Шахти на канализацията буквално са полетели. За щастие няма жертви и пострадали.
