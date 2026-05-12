Web Report 2026 отличи най-добрите журналисти, Бойко Василев с голямата награда

12.05.2026 | 13:22 ч. Обновена: 12.05.2026 | 13:33 ч. 3
Снимка: Булфото

В свят, доминиран от информационен шум, агресивни социални агитки и етичните предизвикателства на изкуствения интелект, деветото издание на конкурса за чиста журналистика Web Report отново посочи пътя към високите професионални стандарти. На тържествена церемония в София бяха обявени победителите, които през изминалата година доказаха, че силата на проверените факти и обществената значимост остават най-мощното оръжие на журналиста.

Инициативата на Dir.bg за пореден път обедини водещите български медии около каузата, че качеството е над конкуренцията. Събитието, което се утвърди като най-значимия форум за дигитална журналистика у нас, беше открито от оперативния директор на Dir.bg Иван Брайков. Водещи на вечерта бяха Светла Тонева и Явор Ралинов от видеоотдела на медията.

Авторитетно жури гарантира прозрачността на избора

Нелеката задача да отсеят най-ярките сред стотици материали отново имаше журито на Web Report. Както през изминалите години, така и в деветото издание своята компетентна и прозрачна оценка на творбите на кандидатите дадоха генералният директор на БТА Кирил Вълчев, водещият на "120 минути" по bTV Светослав Иванов, главният редактор на "Капитал" Ивайло Станчев, Методи Владимиров - водещ и изпълнителен продуцент "Новини" в NOVA, журналистът и писател Анна Заркова, журналистът и основател на кампанията "Будител на годината" Ива Дойчинова, главният редактор на Dir.bg Никола Костадинов, председателят на Българската асоциация на спортните журналисти Найден Тодоров, Евгени Димитров - основател на агенция "Булфото", Илияна Захариева - директор "Корпоративни комуникации" в А1, и Александър Попов - главен редактор на Dnes.bg.

Към престижния състав тази година се присъединиха и Аделина Радева (БНТ) и Валерия Николова (БНР).

Голямата награда получи водещият от БНТ Бойко Василев. Кои са всички победители в WEB REPORT 2026 вижте тук.

За конкурса: Web Report се организира от Dir.bg с официалната подкрепа на Съюза на българските журналисти. Вече девет години проектът е трибуна за качествена, авторска и етична журналистика в България.

Bulgaria ON AIR и Dnes.bg, част от Investor Media Group, са медийни партньори на инициативата

