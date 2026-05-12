"Тайното семейство" на Майкъл Джексън: Той беше чудовище, измами света

Четирима братя и сестри, които са били част от т. нар. "тайното семейство“ накраля на попа Майкъл Джексън, разкриха в интервю отвратителните начини, по които Джексън ги е малтретирала и е упражнявал сексуално насилие върху тях като деца.

Семейство Кашио даде интервю за предаването "60 Minutes Australia“ в неделя вечер, за да опише как Джаксън е малтретирал всички тях като деца и им е доставял изобилие от наркотици и алкохол, след което е ухажвал семейството им с пищни подаръци и слава.

Четиримата братя и сестри заведоха дело през февруари, твърдейки, че Джаксън е сериен сексуален хищник на деца, който е малтретирал сексуално жертви в домовете на Елизабет Тейлър и Елтън Джон.

Не звезда, а чудовище

"Той е чудовище, той е зъл, това, което направи, беше зло. Той измами целия свят да си мисли, че е невинно, перфектно човешко същество, а всъщностне е“, каза Доминик Кашио пред "60 Minutes“.

Бащата на семейство Кашио, Доминик-старши, се запознава с Джаксън през 80-те години на миналия век, докато работи в хотел "Хелмсли Палас“ в Ню Йорк. Той бързо става част от вътрешния кръг на певеца и семейството му често прекарва ваканции в ранчото "Невърленд“ и пътува по света с краля на попа, пише The New York Post.

Един от братята и сестрите, 43-годишният Еди, си спомни в предаването, че се е запознал с певеца, когато е бил само на 2 години. Тогава Майкъл Джаксън започва да посещава дома на семейството в Ню Йорк късно вечер без предупреждение.

Домашни видеоклипове, показани от изданието, запечатват шимпанзето на Джаксън, Бъбълс, да очарова децата по време на едно от посещенията.

Звездата ухажва децата – Еди, Алдо, Доминик и Мари-Никол като ги води на луксозни пътувания с частния си самолет, на турнета с него и на срещи със световни звезди и представители на висшата класа.

Луксозните подаръци на суперзвездата обаче са били просто фасада за десетилетията на предполагаемо подготвяне и сексуално насилие, които са последвали, споделят братята и сестрите.

"Родителите ми бяха млади. За тях, за да могат толкова голяма знаменитост да иска да бъде приятел с тях... те определено се чувстваха специални, както и ние. Той (Майкъл Джексън, бел. ред.) ни караше да се чувстваме като негово семейство, негови деца, негово всичко", разказва Еди.

Насилие в продължение на 25 години

Четиримата братя и сестри Кашио твърдят, че кампанията на насилие е протичала в продължение на 25 години, включително в ранчото "Невърленд" на Джаксън, а също и по време на световните му турнета.

"Когато имаш най-голямата суперзвезда в света през 80-те, която иска да ти бъде приятел, си уязвим и лесно манипулируем“, спомня си Доминик.

Еди твърди, че Джаксън е започнал да го малтретира, когато е бил на 11 години по време на турнето Dangerous през 1993 г. - малтретирал го е всяка вечер, докато двамата са делили легло, чак до зряла възраст.

"Тогава светът ми започна да се променя“, твърди Еди и добавя:

"Бяхме на турне и тогава Майкъл започна да се сближава с мен и започна да ме гали по краката. Седях в скута му и тогава се случи първата целувка, при която той ме целуна по устните".

Много от братята и сестрите казаха, че Джаксън ги е карал да участват и в смущаваща игра, наречена "гърмене на дупето“.

"Той ме слагаше върху себе си с гениталиите ми до неговите. Докато се тресеше, той някак си се притискаше към мен“, каза Доминик за изкривената игра. Той [също] пиеше урината ми и ми казваше: "Ето колко много те обичам.“ По това време бях може би на 12 години. Все едно съм дете, което вижда този мъж да прави това“, добави Доминик.

Тогава си аз казах: "О, предполагам, че наистина ме обича. Искам да кажа, никога не бих искала да пия нечия урина, така че той наистина трябва да ме обича".

Мари-Никол добавя, че Джаксън я карал да се съблича, когато била на 12 години, и да мастурбира, докато я гледа.

Алдо, най-малкият от братята и сестрите, твърди, че Джаксън е започнал да го малтретира, докато двамата лежали заедно в леглото и играели видеоигри.

Алкохол, ксанакс, викодин

Братята и сестрите добавиха, че Джаксън ги е снабдявал с лекарства с рецепта и алкохол в ранна възраст, включително "сок на Исус“, който е бил вино, и "сок на Дисни“, който е бил твърд алкохол.

"Той ми даде ксанакс и викодин на 11 години и ми каза, че ще се нося във въздуха и че ще ми хареса“, твърди Мари-Никол.

Братята и сестрите Кашио също твърдят, че мегазвездата им е внушила страх, като ги е обучавала за разпити от полицията и родителите им, карайки децата да бъдат категорични, че нищо необичайно не им се случва.

Марти Сингър, адвокат, представляващ наследството на Джаксън, заяви пред предаванегто в изявление, че твърденията на семейство Кашио са просто "опит за грабване на пари“.

"Забележително е, че тези опити за изнудване идват повече от 15 години след смъртта на Джаксън, следователно не носят риск от съдене за клевета“, каза адвокат Сингър и добавя: "За съжаление, както приживе, така и в смъртта, талантите и успехът на Джаксън продължават да го правят мишена".