Първа оставка в кабинета "Радев": Ася Панджерова сдаде поста в образованието

Доц. Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието и науката. В мотивите си тя посочва създалото се през последните дни обществено напрежение.

"Не мога да допусна моето оставане на поста да тежи на работата на кабинета, да възпрепятства изпълнението на държавните политики или да уронва престижа на Министерството на образованието и науката“, заявява тя.

Оставката е приета.

Скандалът със заместник-министъра на образованието, доц. Ася Панджерова, продължава да се разраства, въпреки разпоредената от министъра проф. Георги Вълчев проверка за установен преди години конфликт на интереси при оценяването на проекти, финансирани по програма "Еразъм".

Пръв за това алармира академик Николай Денков, който призова заместник-министър Панджерова незабавно да подаде оставка.

Случаят е свързан с нейни оценки на 12 проекта по програма „Еразъм+“ на стойност над 1,6 млн. евро, за които се твърди, че са печелени от фирми, свързани с нейния съпруг.