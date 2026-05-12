Вредно е държавата да се меси в цените, България да се готви да пие от горчива чаша

Икономистите Преслав Райков и доц. Косьо Стойчев за мерките на "Прогресивна България"

12.05.2026 | 13:48 ч. 4
Bulgaria ON AIR

Висока инфлация и дефицит, това наследство получи кабинетът "Радев". Вчера "Прогресивна България" обяви първите законодателни инициативи, които ще внесе в Народното събрание за обсъждане. Според икономистите Преслав Райков и доц. Косьо Стойчев обаче вредно е държавата да се меси в цените и България да се готви да пие от горчива чаша през тази година.

"Не само, че няма да помогнат, а и са вредни за прилагане. Вредното е в това, че не разбираме, че

всякаква намеса в ценообразуването на пазара води до изкривяването му.

Вредно е, че "Прогресивна България" смятат, че това би сработило. Това придава политическа окраска на идеологиите, които следват", заяви икономистът Преслав Райков в "България сутрин".

Всеки субект сам се позиционира на пазара - страната няма работа там, категоричен е икономистът доц. Косьо Стойчев.

"Държавата не бива да пипа цените. Това трябва да е нещо, което да си забрани. Искат да направят таван на цените, без да го наричат такъв. Всичко е сложено на масата. Малкият бизнес е ликвидиран в огромен периметър. Обектите, които предлагат фермерска храна, вървят добре, но не предлагат по-ниски цени", допълни той за Bulgaria ON AIR.

По думите на Райков няма такова нещо като "справедлива цена". 

"Желанието да контролираме кой на какви надценки продава е вредно. Проблемите се крият на други места, които трябва да бъдат адресирани - колко свободен е вносът и износът, конкуренцията. Виждаме ход, който беше предприет от последните 5-6 редовни и служебни правителства и не решиха проблема. С цените нещата се определят от търсене и предлагане. Купуването на политическо време трябва да свърши", коментира той.

Според доц. Стойчев

има нужда от регионални мерки, защото ситуацията там е различна от тази в големите градове

"Не съществува пазар, в който всички знаят всичко за него. Кабинетът "Радев" има 100 дни, но това е времето за мислене на стратегия. Не може просто да отидеш в управлението и да почнеш да се самообучаваш там. България през 2026 г. трябва да се приготви да пие от горчива чаша", обясни той.

