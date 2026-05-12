Константин Проданов: КЗК ще има право да забранява нелоялни високи цени

Не очаквайте поголовни съкращения, навсякъде ще приложим конкретен анализ.

Разработили сме около 15 мерки заради скока на цените на горивата. Те са насочени към подкрепа на уязвимите групи и засегнатия бизнес, като ще бъдат по-таргетирани. КЗК ще има право да изисква обяснение за ценообразуване или да забранява необосновано високи цени, което заедно с глобите, ще бъде силен инструмент.

Това каза депутатът от "Прогресивна България" Константин Проданов по "Нова телевизия".

Той отговори с "не" на въпроса дали ПБ биха замразили заплатите в публичния сектор. Не предвиждат и механични съкращения с определен процент в администрациите.

Проданов обаче посочи, че ще има "преосмисляне на начина, по който се формират възнагражденията" и по-специално на "автоматичните механизми", вкл. на автоматичното индексиране на минималната работна заплата.

Във всяко ведомство ще се проведе анализ, ще се види незаетите щатни места нужни ли са или се държат само за да има пари за преразпределение към заплатите. По повод автоматичното индексиране на заплати в някои сектори, Константин Проданов посочи, че предстоят разговори с Тристранния съвет в посока връщане към колективното договаряне.

"Странно е, че няма автоматизъм във всички сектори... Да се увеличават доходите, без да се отчита производителност или конюнктура, това трябва да се преосмисли", каза депутатът.

Той обяви, че ще има разговори в рамките на Тристранния съвет за доходите в администрацията.

По думите му домакинствата ще получат помощ, ако са под линията на бедност или са енергийно бедни. А предоставените средства ще бъдат насочени към ваучери - транспорт или енергийни.

"Размерът предстои да се конкретизира, като има два потенциални подоходни критерия. Това са каскадни мерки, обвързани с допълнителен ръст на цените на горивата. Все още не сме в окото на бурята, макар нивата на петрола да са по-високи, още сме далеч от рекордните. Мерките се договарят между енергийния бранш и Министерство на икономиката”, посочи той.

Според депутата инфлацията може да бъде предизвикана още от икономически фактори и от ненавременното приемане на еврото.

"Целим на предложения пакет от мерки е да овладеем спекулативния компонент в инфлацията. Процесите, които наблюдаваме в момента, са повлияни от няколко различни фактора, които си взаимодействат и се подхванват. Обективната външна причина за инфлацията е шокът, свързан с кризата в Близкия изток. Върху това не можем да влияем", коментира Константин Проданов.

Народният представител спомена, че спекулата се появява, когато инфлацията вече съществува, а освен това е висока и неустойчива във времето.

"Дописахме 20 вида нелоялни практики, а Министерският съвет вече ще има право, след консултация от КЗК, да увеличава списъка само с постановление, а не със законови промени. Обратното фактуриране (начисляване на услуги, за които не си се договорил), промяна на условията със задна дата, участие без предварително заявено съгласие са примери за нелоялни практики, добавени към листата. Новият термин съвместно господстващо положение е контрапункт на картела", каза Проданов.

