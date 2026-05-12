Възмущение или добър пример: 10-годишно продава билети в градския в Бургас

Интересна дискусия се разпали в Бургас. 10-годишно дете беше заснето да продава билети в един от автобусите на градския транспорт. Но дали това е експлоатация на детски труд или добър пример?

Гражданин снимал дете да продава билети по линията Б11 по линията от ж.к."Изгрев" към ж.к. "Меден рудник". По думите му детето извършвало дейността със знанието на шофьора или кондуктора.

"Детето е седяло близо до водача, проявявало е интерес към работата му и в един момент предложило да таксува качващи се пътници. Водачът на добра воля позволил, което е нарушение на вътрешните правила на фирмата", обясни в ефира на NOVA директора на "Бургасбус" инж. Петко Драгнев.

От шофьора са снети обяснения, като той и детето нямали роднинска връзка.

"Задължително на комисия ще се разгледат и положителните му прояви при нас, както и нарушения, ако има такива, и ще се направи комплексна оценка", заяви инж. Драгнев.

За кмета на Бургас това е добър пример

Кметът на Бургас Димитър Николов публикува коментар във Facebook, според който детето е добър пример. То иска да се труди, фен е на автобуса и често помага на възрастни хора да се качат, като и да им чекира картите.

Ето какво написа Николов:

Интересна сутрешна новина! Гражданин подал сигнал в Инспекцията по труда и Нова тв, че 10-годишно дете продава билети в автобус на “Бургасбус”.

Интересна тема! Дали когато децата полагат труд под наш контрол е експлоатация, или трябва да го стимулираме?

Аз не се срамувам, че мой служител е позволил на едно дете да бъде полезно. Напротив - гордея се и със служителя, и с детето.

Защото вярвам, че децата трябва да растат с усещане за труд, уважение към хората и желание да помагат. Не само пред телефоните, а реално.

И ако бъде наложен акт за тази ситуация, ще го платя с лични средства.

Между другото детето е познато в "Бургасбус". От месеци пътува редовно по линията, помага на възрастни хора да се качват и слизат, чекира им картите, съдейства при свалянето на рампата за хора с увреждания и с желание помага на шофьора, когато има нужда. Дете, което е увлечено от професиите в градския транспорт.

Нека бъдем честни - има огромна разлика между експлоатация и възпитание в труд, дисциплина и отговорност.

И сега се сещам, същият този шофьор от репортажа спаси наскоро човешки живот, но никой не подаде сигнал до националните медии за него.