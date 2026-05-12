Българин загина при катастрофа в Гърция

Мъжът изгубил контрол над мотоциклета и се блъснал в кола

12.05.2026 | 14:59 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Българин е загинал при пътен инцидент в Гърция. Произшествието е станало на пътя от Амфиполи към Кавала, съобщи БНР. Българинът е карал мотоциклет.

По неизвестни засега причини той е загубил контрол върху превозното средство. Мотоциклетът се е преобърнал на пътя и се ударил в идваща насреща кола.

37-годишният мъж е починал на място. 

Води се разследване за причините за катастрофата. Задържана е шофьорката на леката кола, участвала в пътното произшествие.

