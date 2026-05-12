Българин загина при катастрофа в Гърция

Българин е загинал при пътен инцидент в Гърция. Произшествието е станало на пътя от Амфиполи към Кавала, съобщи БНР. Българинът е карал мотоциклет.
По неизвестни засега причини той е загубил контрол върху превозното средство. Мотоциклетът се е преобърнал на пътя и се ударил в идваща насреща кола.
37-годишният мъж е починал на място.
Води се разследване за причините за катастрофата. Задържана е шофьорката на леката кола, участвала в пътното произшествие.