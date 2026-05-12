IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 80

Гъркиня е осъдена в Кърджали за опит да подкупи полицаи

Тя трябва да плати и глоба от 5112 евро, както и направените разноски по делото

12.05.2026 | 14:51 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Окръжният съд в Кърджали постанови присъда по реда на съкратеното съдебно следствие и осъди 53-годишна гръцка гражданка за даден подкуп на длъжностни лица. Това съобщиха от пресцентъра на съда.

Подсъдимата е призната за виновна в това, че на 7 февруари на път I-5 е дала една банкнота с номинал от 50 евро на полицейски органи, за да не извършат действие по служба – да не бъде извършена проверка за употреба на алкохол, както и да не бъде съставен акт за извършено нарушение на Закона за движението по пътищата на водача на лекия автомобил.

Насроченото за разглеждане днес разпоредително заседание по делото продължи с провеждане на съкратено съдебно следствие, в което подсъдимата призна всички факти, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

За извършеното престъпление гръцката гражданка е осъдена на лишаване от свобода за срок от шест месеца, като изпълнението е отложено с тригодишен изпитателен срок.

Със същата присъда на подсъдимата е наложена и глоба в размер на 5112,92 евро, както и направените разноски в съдебното и досъдебното производство.

Присъдата на съда не е окончателна и подлежи на обжалване или протестиране пред Апелативен съд – Пловдив.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

гръцка гражданка съд Кърджали опит за подкупване на полицаи
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem