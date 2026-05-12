Гъркиня е осъдена в Кърджали за опит да подкупи полицаи

Окръжният съд в Кърджали постанови присъда по реда на съкратеното съдебно следствие и осъди 53-годишна гръцка гражданка за даден подкуп на длъжностни лица. Това съобщиха от пресцентъра на съда.

Подсъдимата е призната за виновна в това, че на 7 февруари на път I-5 е дала една банкнота с номинал от 50 евро на полицейски органи, за да не извършат действие по служба – да не бъде извършена проверка за употреба на алкохол, както и да не бъде съставен акт за извършено нарушение на Закона за движението по пътищата на водача на лекия автомобил.

Насроченото за разглеждане днес разпоредително заседание по делото продължи с провеждане на съкратено съдебно следствие, в което подсъдимата призна всички факти, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

За извършеното престъпление гръцката гражданка е осъдена на лишаване от свобода за срок от шест месеца, като изпълнението е отложено с тригодишен изпитателен срок.

Със същата присъда на подсъдимата е наложена и глоба в размер на 5112,92 евро, както и направените разноски в съдебното и досъдебното производство.

Присъдата на съда не е окончателна и подлежи на обжалване или протестиране пред Апелативен съд – Пловдив.