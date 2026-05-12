Домати, краставици, салати: 100-процентно повишение на годишна база

100-процентно повишение на годишна база на цените на доматите, краставиците и салатите отчитат на най-голямата борса край пловдивското село Първенец.

От 2 евро до 3,50 евро за килограм на едро варират в момента цените на краставиците и доматите на тържището. Най-скъпи сред зеленчуците са чушките, които са вносни и се продават по 3,50 евро за килограм.

Очакванията са цените на зеленчуците да започнат да намаляват, когато на пазара се появи родното производство. Заради високите разходи за отопление на оранжериите, торове и препарати обаче тази година цените най-вероятно ще се задържат на същите нива и няма да поевтинеят значително.

Черешите, които са внос от Гърция, са на цени от 5 до 8 евро. Повишение с над 30% има при цитрусовите плодове, като най-скъпи в момента са лимоните - 2,20 евро за килограм на едро.

Търговците коментираха като добри някои от предложените от правителството мерки, но според тях най-важен е контролът.

"Едно от нещата е точно това - граничният контрол на вносните стоки. Другото е кой по веригата е декларирал стоката, на каква цена купува и на каква цена я продава. Това е нещо, което може да се провери и дори без да се прави проверка на място - в НАП го знаят", заяви изпълнителният директор на стоково тържище "Родопи 95" Илия Гатев.

"Няма нищо да се случи. Вярвам, не вярвам - това е положението. На тази маруля какво толкова ѝ правят? 1,45 - 1,50- евро, а по Великден беше 2 евро", коментира пазаруващ.

"Ненормално високи цени за сезона. Няма какво да ги изброяваме по вид зеленчук - пазар, пазарна икономика, нищо не помага. Това просто не е нормално за нормални заплати и пенсии", каза друг гражданин.