НСИ: 4151 жилища са въведени в експлоатация за първите три месеца

През първото тримесечие на 2026 г. в България са въведени в експлоатация 1241 новопостроени жилищни сгради с общо 4151 жилища. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Данните очертават продължаваща активност на жилищния пазар, като основният двигател остава индивидуалното жилищно строителство. Най-голям дял сред новите сгради заемат къщите – 81.6%, следвани от жилищните кооперации с 11.5%, показват данните на НСИ.

По-голямата част от нововъведените жилищни сгради са изградени със стоманобетонна конструкция – 74.1%.

Тухлените сгради формират 21.2% от общия обем, докато сградите с друга конструкция са 4.1%. Делът на панелното строителство остава символичен – едва 0.6%.

Тенденцията потвърждава устойчивото предпочитание към модерни конструктивни решения и по-висока енергийна ефективност в новото строителство.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в област Пловдив – 171 сгради с 516 жилища.

Следват Варна със 160 сгради и 672 жилища, както и София (столица) със 158 сгради и 968 жилища.

Картата на НСИ показва, че активността остава концентрирана основно в големите икономически центрове и черноморските региони, където търсенето на жилища продължава да бъде високо.

Данните подчертават сериозна концентрация на ново строителство и в Бургас, където са отчетени 77 нови сгради и 275 жилища.

Най-търсени остават двустайните и тристайните жилища

Структурата на новопостроените жилища показва ясно предпочитание към средните по размер апартаменти.

Най-висок е делът на двустайните жилища – 35.5%, следвани от тристайните с 31.5%. Най-малък остава делът на жилищата с шест и повече стаи – 5.6%.

Това разпределение съответства на пазарното търсене, доминирано от млади семейства, инвеститори и купувачи на първо жилище.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през първото тримесечие достига 416.7 хил. кв. м, а жилищната площ – 296.1 хил. кв. метра. Средната жилищна площ на едно новопостроено жилище е 71.3 кв. м.

Най-просторни нови жилища се строят в Силистра, където средната площ достига 154.6 кв. м.

Следва Стара Загора със 134.1 кв. м средна площ.

На обратния полюс са Бургас и Варна, където средната площ на новите жилища е съответно 51.9 кв. м и 53.1 кв. метра.

НСИ уточнява, че статистиката е базирана на тримесечна информация от общинските администрации и включва жилищни сгради с издадено разрешение за ползване или акт 16.

От института посочват още, че в данните за София не са включени сградите от район Панчарево поради отказ на районната администрация да предоставя информация.