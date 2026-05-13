Кадрови промени, нови назначения - първо заседание на кабинета "Радев"

Вижте какво решава Министерският съвет днес

13.05.2026 | 06:15 ч. 5
На първо редовно заседание се събира новото правителство с премиер Румен Радев. Планирано е да бъдат направени кадрови промени, като областните управители ще бъдат освободени, а на тяхно място - назначени нови. Това предвижда една от точките в предварително обявения дневен ред.

По традиция всяко правителство освобождава областните управители и назначава нови, това ще случи отново. Те са представителите на изпълнителната власт по места, предаде БНР.

Освен това кабинетът ще промени устройствения правилник за работата на Министерския съвет и на неговата администрация, за да се отразят актуалната структура на правителството, броят вицепремиери, министри и министерства.

Ще стане ясно и кой от вицепремиерите ще председателства Националния съвет за тристранно сътрудничество и кои ще са представителите на държавата в консултативния орган при диалога с бизнес и синдикати .

Предсрочно кабинетът ще освободи  заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност"; точката внася министър-председателят Румен Радев.

С решения на държавния глава кабинетът ще предложи да издаде указ за освобождаване от длъжност и от военна служба на офицер от висшия команден състав и за назначаване на военнослужещ за временно изпълняващ задълженията на вакантната длъжност в армията ни. 

Дневен ред за сряда, 13 май, от 10 ч.  

1. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г.

Внася: министър-председателят


2. Проект на Решение за определяне на представителите на Министерския съвет в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Внася: министър-председателят


3. Проект на Решение за освобождаване и за назначаване на областни управители.

Внася: министър-председателят


4. Проект на Решение за предсрочно освобождаване на заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“. 

Внася: министър-председателят


5. Проекти на решения за предложение до Президента на Република България за издаване на укази за освобождаване от длъжност и от военна служба на офицер от висшия команден състав и за назначаване на военнослужещ за временно изпълняващ задълженията на вакантна длъжност, изискваща висше офицерско звание.

Внася: министърът на отбраната


6. Проект на Решение за одобряване на участието, позициите и състава на българските делегации в 79-ата сесия на Световната здравна асамблея, която ще се проведе от 18 до 23 май 2026 г. и в 159-ата сесия на Изпълнителния съвет на Световната здравна организация, която ще се проведе на 25 и 26 май 2026 г. в Женева, Конфедерация Швейцария.

Внася: министърът на здравеопазването

