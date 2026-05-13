От дъжд - на вятър: жълт код в голяма част от страната

Максимални температури между 17° и 22°, в София – около 16°

13.05.2026 | 06:00 ч. 1
Снимка Пиксабей

В сряда в по-голямата част от страната ще бъде много ветровито, с пориви до около 90 км/ч. Заради опасно силните ветрове НИМХ издаде предупреждение от най-ниска степен - жълт код, в по-голямата част от страната.

Предупреждението е в сила за 19 области – Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Шумен, Търговище, Разград, Габрово, Пловдив, Стара Загора, Сливен и Ямбол.

Облачността ще е променлива. След обяд над южните райони

ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност

На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, в София – около 16°.

Над Черноморието облачността ще е променлива. След обяд над южното крайбрежие ще се развива купеста и купесто-дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18° и 20°. Температурата на морската вода е 15°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Над планините облачността ще е променлива. След обяд над Рило-Родопската област, Странджа и Сакар ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и

на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици,

над 1800 метра валежите ще са от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-северозапад. С него ще нахлува студен въздух и дневните температури ще се понижат. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 2°.

