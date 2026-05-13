Заради градушката: Трявна обяви неучебен ден

Със заповед на кмета на Трявна 13 май е обявен за неучебен ден за СУ „Петко Р. Славейков“ заради нанесените материални щети по сградата на училището вследствие на силната буря и градушка, съобщиха от пресцентъра на Община Трявна.

По информация на общинската администрация са нанесени щети по покривната конструкция и втория етаж на училищната сграда.

Този следобед над Трявна премина силна буря с градушка, като ледените късове са били с размера на яйце. Има множество щети по автомобили, счупени прозорци и керемиди, както и паднали клони.

От Общината посочват, че към момента няма данни за пострадали

Обстановката се следи от институциите, които са в непрекъсната комуникация.

Припомняме, че градушка с размерите на яйце удари Трявна и Царева ливада по-рано днес. Кметът на Трявна Денчо Минев каза за БТА, че подобно бедствие не е имало от повече от 50 години. По думите му, има значителни материални щети, множество сигнали за счупени автомобилни стъкла, поражения по покриви, дворове, прозорци на къщи и имущество.

Екипи са обходили засегнатите райони, а Община Трявна е заявила готовност да оказва съдействие на гражданите при необходимост. В готовност е и местното доброволно формирование. По думите на Денчо Минев, сериозни щети има и в Царева ливада, където са били изтегляни закъсали автомобили, а дърветата в горските масиви са с обрулени от градушката листа.