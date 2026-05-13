Депутатите ще обсъждат създаването на временни комисии

С предложения за създаване на няколко парламентарни комисии и промени в Закона за защита на конкуренцията започва пленарният ден.

В дневния ред на Народното събрание първа точка за сряда е предложението на парламентарната група на "Прогресивна България" първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията. Законопроектът предвижда по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики,

повече прозрачност по веригата на доставки и разширени правомощия

на Комисията за защита на конкуренцията, предаде БНР.

Паралелно с това парламентарните групи внасят и серия от предложения за временни комисии. От ДПС настояват за проверка на дейността и финансирането на Националната агенция за контрол на защитените територии, както и на свързани лица и организации. В обхвата на проверката попада и предполагаемата нерегламентирана дейност край бившата хижа "Петрохан". От "Демократична България" искат създаване на временна комисия за разследване на обстоятелствата около групите, свързани с Петьо Еврото и Мартин Божанов, по случаи на предполагаемо влияние в съдебната система и правоохранителните органи.

Дневният ред в сряда включва и изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев

по искане на "Продължаваме промяната". Поводът е разследването на инцидента от 6 май в Габрово, при който непълнолетно лице е било наръгано с нож. Народните представители настояват за информация относно действията на МВР и евентуален натиск върху разследването.

От "Възраждане" са внесли искане за изслушване на министър-председателя Румен Радев и министъра на отбраната Димитър Стоянов във връзка с публикация в британско издание. Според изнесената информация американски летящи цистерни, базирани на летище "Васил Левски" - София, са участвали в операции по презареждане на самолети, ангажирани във военната операция на САЩ и Израел срещу Иран.

В седмичния дневен ред на депутатите е и първото четене на трите законопроекта за промени в Закона за съдебната власт.