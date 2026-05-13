Тръмп със среднощна тирада: Публикува 50 пъти за три часа

Доналд Тръмп разгъна поредната си тирада в социалните медии срещу своите политически врагове късно вечерта, атакувайки предшествениците си, включително Барак Обама, с фалшиви обвинения и засилвайки призивите за преследване на неговите демократични съперници.

Само часове преди важното пътуване до Китай за разговори със Си Дзинпин, президентът на САЩ публикува повече от 50 пъти в рамките на тричасова тирада от понеделник вечерта до ранните часове на вторник. Публикациите включваха фалшифицирани изображения на него върху банкнотата от 100 долара и искания за арест на политическите му опоненти, пишат от The Guardian.

Това се случва във време, в което милиони американци са изправени пред нарастващ икономически натиск, свързан с войната на САЩ и Израел с Иран, като разходите за живот се покачват в голяма част от страната. Тръмп сякаш призна този натиск по-рано в понеделник, когато сигнализира за подкрепата си за план за ограничаване на рязкото покачване на цените на горивата.

След като години наред водеше кампания срещу участието на САЩ в "безкрайни войни", Тръмп многократно изтъкваше времевата линия на войната срещу Иран, която започна с атаки на САЩ и Израел в края на февруари.

По-рано тази седмица той определи споразумението за прекратяване на огъня с Техеран като "живоподдържащо"

От късно в понеделник вечерта Тръмп промотира публикации в своята платформа Truth Social, които обвиняват Обама в заговор за преврат срещу Тръмп, както и твърдения, че го наричат ​​"предател" и "най-демоничната сила в американската политика". Твърдения, които нямат никакви доказателства зад себе си.

Тръмп също така сподели снимки на Обама, бившия президент Джо Байдън и бившия председател на Камарата на представителите Нанси Пелоси в огледалния басейн на Мемориала на Линкълн. На променените изображения басейнът - който Тръмп предложи да бъде реновиран в цвят "американско синьо" - изглеждаше пълен с вода от канализацията под надписа: "Дюмакратите обичат канализацията".

Президентът също така атакува "Ню Йорк Таймс", след като вестникът съобщи, че договор за 6,9 милиона долара за възстановяване на огледалния басейн е бил набързо предоставен на компания, която е реновирала плувен басейн на неговото голф игрище във Вирджиния.

"Това не е просто боядисване... това е изключително сложна работа на интелигентно и красиво строителство", каза той.

Други цели на късните изказвания на Тръмп бяха губернаторът на Илинойс, Джей Би Прицкер; лидерът на малцинството в Камарата на представителите, Хакийм Джефрис; и Хилари Клинтън, срещу която той се бори на президентските избори през 2016 г. Той също така повтори неверни твърдения за президентските избори през 2020 г., които загуби от Байдън, но продължава да настоява, че са били фалшифицирани.

Тръмп също така повтори неодобрението си към няколко консервативни съдии, които е назначил преди това, включително Нийл Горсъч и Ейми Кони Барет, които гласуваха против неговата тарифна програма по-рано тази година.

Горсъч е "наистина умен и добър човек, но той гласува срещу мен и нашата страна по отношение на тарифите, опустошителен ход", написа Тръмп.

"Как да съгласувам това? Толкова лошо и вредно за нашата страна. Аз също винаги съм харесвал и уважавал Ейми Кони Барет, но същото важи и за нея. Те бяха назначени от мен, а въпреки това навредиха толкова много на страната ни!"