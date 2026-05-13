BGONAIR Live Новини Днес | 33

9 нови депутати от "Прогресивна България" положиха клетва

Политиците заемат местата на министрите от ПБ

13.05.2026 | 10:13 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Девет нови народни представители от ПГ на "Прогресивна България" положиха клетва в началото на днешното пленарно заседание.

Деветимата влизат в парламента на мястото на избраните за членове на правителството. 

Александра Ангелакова влиза в парламента на мястото на Румен Радев за времето, докато той е министър-председател. 

Васка Милушева влиза на мястото на Гълъб Донев за времето, за което той е вицепремиер и министър на финансите.

Момчил Петров ще е депутат на мястото на Александър Пулев, който е вицепремиер и министър икономиката, инвестициите и индустрията. 

Емине Гюлестан влиза на мястото на Иван Демерджиев, който стана министър на вътрешните работи.

Тефик Парафитов влиза в 52-рото Народно събрание на мястото на Димитър Стоянов, министър на обраната.

Стела Илиева става народен представител на мястото на Иван Шишков, който е министър на регионалното развитие и благоустройството. 

Георги Пунчев влиза в парламента на мястото на Росица Карамфилова-Благова, която е министър на околната среда и водите.

Юлиян Димитров също влиза в парламента, той заема мястото на избрания за министър на туризма Илин Димитров. 

Мирена Гуглева-Иванова става депутат от Ямбол на мястото на спортния министър Енчо Керязов. 

