Новият парламент: 57 от новоизбраните депутати са жени

Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви вчера имената на избраните на 19 април 240 народни представители в 52-рия парламент на България. 57 от новоизбраните депутати са жени, а 183 - мъже, според проверка на БТА в списъка на ЦИК.

Около 24% от новите 240 народни представители ще бъдат жени. Според справка на сайта на парламента в 51-вото Народно събрание към момента има 55 жени депутати.

"Прогресивна България" ще има 34 жени депутати и 97 мъже, ГЕРБ-СДС - девет жени и 30 мъже, "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) - осем жени и 29 мъже, ДПС - пет жени и 16 мъже, а "Възраждане" - една жена и 11 мъже.

Жените са около 26% от депутатите на "Прогресивна България", 23% - от на ГЕРБ-СДС, около 22% - от на ПП-ДБ, около 24% - от на ДПС и малко над 8% - от на "Възраждане".

На парламентарните избори на 19 април в България жените бяха 30,1% от кандидатите за народни представители, което е ръст от 1,7 процентни пункта спрямо вота през октомври 2024 г., но делът им остана под 1/3 от общия брой. На изборите през април жените кандидати за депутати са 1439 от общо 4786 души, докато мъжете са 69,9% (3347 кандидати).

Делът на жените в националните парламенти на страните от ЕС се е увеличил през последното десетилетие, с изключение на Германия, предаде в началото на март ДПА, позовавайки се на данни, публикувани вчера от европейската статистическа агенция Евростат. Жените са заемали 33,6% от местата в националните парламенти на страните от ЕС през 2025 г., което е с 5,4 процентни пункта повече в сравнение с 2015 г., сочат данните. Финландия има най-голям дял на жени в парламента през 2025 г. - 46%, следвана от Швеция с 44,8% и Дания с 44,7%. С най-нисък дял е Кипър - 14,3%, следван от Унгария с 15,6% и Румъния с 22%.

Президентът Илияна Йотова каза преди дни, че сряда или четвъртък следващата седмица е твърде възможно да бъде свикано първото заседание на 52-рото Народно събрание.