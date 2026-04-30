Първо заседание на 52 НС: НОви депутати и конфронтация

Стартът на 52-то Народно събрание днес не беше просто протоколно събитие, а концентриран образ на цялата политическа криза, в която страната се намира.

Още с откриването беше зададен тон на очакване за морал, разум и възстановяване на нормалността в политиката. Паралелно с призивите за диалог и отговорност, партиите влязоха в залата със силно заявени, често несъвместими позиции.

Бюджет, реформи, стабилност

Управляващите в перспектива говорят за мандат, за промяна и ускорени реформи, докато опозицията още в първите си думи очерта остър фронт, използвайки тежка политическа реторика и поставяйки под съмнение легитимността и намеренията на своите опоненти.

Така още в първия ден се оформи класическият български парадокс – декларации за стабилност, изречени на фона на очевидна конфронтация.

Бюджетът, реформите и икономическата стабилност бяха посочени като приоритети, но още в първите изказвания стана ясно, че пътят към тях минава през сблъсък, а не през консенсус. Така 52-то НС започва работата си с ясно очертана драматургия – между очакването за ред и реалността на политическото противопоставяне.

Въпросът, който остава да виси още от първите минути, е дали този парламент ще успее да произведе управление, или ще се превърне в поредния епизод от цикъла на нестабилност.

