Кои са скритите капани при покупка на недвижими имоти?

Адвокат Мартин Костов коментира в предаването "България сутрин" дребния шрифт в брокерския договор и

кои са скритите капани при закупуване на недвижими имоти.

"Когато става дума за брокерски договор, това представлява договор за посредничество. Това не представлява самият договор, с който ние купуваме от продавача на недвижимия имот, а договор с лицето, което ни свързва с този продавач - да ни представлява във връзка със самата сделка", обясни Костов пред Bulgaria ON AIR.

Той уточни, че обемът на това представителство може да бъде различен.

По думите му при брокерския договор, както и при останалите договори, които гражданите сключват, е изключително

важно да се внимава какво точно подписваме.

"Добра практика е преди сключването на договор, на протокол за оглед или на какъвто и да било друг документ, да го прочетем", каза той, като добави, че най-добре е да вземем договора вкъщи и да го прочетем на спокойствие, за да сме наясно какво подписваме.

Можем ли да поискаме промени в договора

На въпрос дали можем да кажем на брокера, че искаме точки от договора да бъдат премахнати преди подписването, Костов отговори, че е възможно, и много често в подобни договори е посочено, че дължим комисионна, когато купим друг имот от същия продавач.

"В други хипотези е посочено, че ние дължим заплащане на комисионна, когато сключим подобен договор за покупко-продажба в същата сграда. Дори и купувачът да не е идентичен - когато свързано с нас лице си купи имот, например братовчед", разясни адв. Костов.

При покупката на имот чрез брокер ние заплащаме между 2-4% комисионна

на този брокер за това, че той ще ни представлява по сключването на тази сделка.

"Големите брокерски агенции работят с адвокатски кантори или с юристи, които са назначени при тях, които им съдействат във връзка с проверка на собствеността, на това дали имотът е чист от някакви тежести и дали спрямо имота се водят искове, дали това е единственият собственик на имота", обясни адвокатът, но каза, че много често брокерите не извършват подобни проверки.