Идват най-скъпите летни почивки: Поне 100€ ще е отиване до родното море

Цените на горивата у нас продължават да растат на фона на все по-скъпия петрол заради кризата в Близкия изток.

"В последните три-четири седмици виждаме, че няма кой знае какво промяна нагоре и надолу.

Около 1,80 евро е дизелът, около 1,50 евро е бензинът.

Наблюдавахме увеличение на бензина с 2-3 цента в последните две-три седмици. Имаше обратен тренд, защото се задържа дълго време примирието, цените тръгнаха леко надолу", коментира Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на търговците, производителите, вносителите и превозвачи на горива в "България сутрин".

Ако няма нови военни действия, всяка седмица ще виждаме с по 1-2 цента по-ниска цена на дизеловото гориво, прогнозира той.

Хаджидимитров уточни, че в момента пропан-бутанът е около 80 евроцента средна цена: "И там виждаме успокоение на пазарите".

По думите на госта цените на горивата едва ли ще се вдигнат предвид предстоящите летни месеци,

но това ще бъдат "най-скъпите екскурзии за последните пет години".

"Ако пътуването стандартно е 50-60 евро, сега ще е поне 100 евро едно отиване до нашето море. Ниските цени на акцизите, при тази ситуация на недостиг на средства в държавата, едва ли ще се задържи дълго на тези нива. До края на юни са гарантирани доставките на нефт за преработка в нашата рафинерия", успокои Хаджидимитров.

По думите му - дори да има смяна на особения управител на рафинерията на "Лукойл" в Бургас, тя няма да стане толкова бързо.

"Всичко е наред с количествата, въпросът е, че е скъпо. По-малко от 50 000 души се възползваха от 20-те евро. Ефектът беше никакъв. Беше повече шум, отколкото ефект", смята Хаджидимитров.

Премиерът Румен Радев поиска спешни мерки срещу високите цени в държавата.

"За горивата единственото, което държавата може да направи, е да има доброто желание да обясни на хората, че трябва да пътуват - дали споделено, дали с жп или автобусен транспорт - да си ограничат разходите за горива. Това са международни цени, които държавата не може да оперира с тях и да изиска да бъдат на по-ниско ниво", отчете гостът.

Хаджидимитров отбеляза, че в България цените са най-ниските в цяла Европа: "Очаквам, ако не се случи нещо особено в Иран, цените на дизела и пропан-бутана в следващите две-три седмици да паднат с 2-3 цента".