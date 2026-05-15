ЦИК тегли днес номерата на бюлетините за частичните местни избори на 14 юни

Представители на Централната избирателна комисия ще проведат жребий за определяне на поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите, допуснати от ЦИК за участие в частичните избори за кметове, насрочени на 14 юни 2026 г.

Това ще стане в петък, съобщиха от Комисията. На тегленето могат да присъстват упълномощени представители на политическите формации, както и представители на медиите. Процедурата ще бъде излъчвана и онлайн на интернет страницата на Централната избирателна комисия.

На 14 юни 2026 г. частични местни избори за кметове ще се проведат в следните населени места:

район „Средец“ – София

кметство Лиляч, община Невестино

кметство Чинтулово, община Сливен

кметство Градище, община Левски

кметство Долище, община Кърджали

кметство Дедино, община Ардино

кметство Бата, община Поморие

кметство Бъдеще, община Стара Загора

кметство Орешник, община Тополовград

кметство Вратца, община Кюстендил

кметство Долна Диканя, община Радомир

кметство Гроздьово, община Долни чифлик

кметство Подайва, община Исперих