БАБХ откри над 360 кг негодни храни в столове и кухни-майки

Нарушенията са от продукти с изтекъл срок и без етикети до неправилно съхранение

04.05.2026 | 11:55 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Общо 362,3 кг негодни храни ще бъдат унищожени след проверки на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в столове за ученици, студенти и възрастни хора, кухни‑майки, обекти за раздаване на храна и кетъринг в различни части на страната. 

Нарушенията варират от продукти с изтекъл срок и без етикети до неправилно съхранение и сериозни хигиенни и инфраструктурни проблеми, съобщи БАБХ.

Най-тежкият случай е регистриран в област Силистра, където в столова към дом за стари хора са открити 231,6 кг храни в нарушение. Инспекторите на БАБХ са установили неправилно съхранение, изтекъл срок на годност, липса на идентификационна маркировка проблеми със сградния фонд.

В ученически столове в София са възбранени 39,52 кг месни разфасовки без етикети, маркировка и търговски документи, както и продукти с изтекъл срок на годност. Констатирани са пропуски във водената документация. 

В студентски стол в Хасково пък готвени ястия са съхранявани при минусова температура, липсват процедури и договор за управление на отпадъчни животински продукти. 

Във Варна е открита риба без задължителната маркировка. 

В Търговище са намерени храни без етикети на български език и с изтекъл срок на годност. 

В ученически бюфет в Правец е установен имитиращ на млечния продукт, влаган в сандвичи. 

В Смолян до децата е стигало негодно кисело мляко.

Освен проблемите с храните често срещани са нарушенията, свързани със сградния фонд и хигиенните условия – липса на топла вода, недобра вентилация, амортизирани помещения и наличие на ненужни вещи в работните зони. Установени са и пропуски в системите за самоконтрол – липса или нередовно водене на документация.

Констатираните несъответствия  са в 42 обекта, на които са издадени предписания. За по‑тежките нарушения са съставени 11 акта.

БАБХ продължава проверките за безопасност на храните с особено внимание към местата за храна на деца, студенти и възрастни хора – групи, за които рискът от увреждане на здравето при подобни нарушения е най‑висок.

