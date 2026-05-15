Премиерът Радев разпредели ресорите на вицепремиерите

Министър-председателят Румен Радев разпредели между четиримата вицепремиери функциите по координация на общата политика на правителството и по взаимодействието с органи на изпълнителната власт към Министерския съвет.



Заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев ще координира работата на министрите на труда и социалната политика, на здравеопазването и на земеделието и храните. Вицепремиерът ще осъществява взаимодействието на правителството с Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси“ и Държавната агенция за закрила на детето.

От правителствената пресслужба добавят, че вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев ще координира работата на министрите на регионалното развитие и благоустройството, на иновациите и дигиталната трансформация, на транспорта и съобщенията, на енергетиката и на околната среда и водите. В ресора на вицепремиера са също Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата“, Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, Агенцията за публичните предприятия и контрол, Агенцията за ядрено регулиране и Патентното ведомство.