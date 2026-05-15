Бившият национал по футбол Сергей Ребров внесе част от гаранцията за Ермак

Бившият треньор на националния отбор на Украйна по футбол Сергей Ребров е внесъл 30 милиона гривни за гаранцията на бившия ръководител на Офиса на президента Андрйй Ермак.

За това съобщават украински медии.

Ермак и Ребров са дългогодишни приятели, а техен общ кум е депутатът от фракцията "Слуга на народа" Николай Тищенко. Ермак е присъствал на сватбата на Ребров през 2016 г.

Ребров е разказвал, че Ермак му е предлагал да оглави националния отбор още преди войната.

Както пише украинската преса, още 6,5 милиона гривни е внесъл Сергей Свирида — адвокат и бивш партньор в юридическата фирма Asters, който според журналистически информации е бил състудент на Ермак.

В събирането на необходимата сума за освобождаване от следствения арест е участвал и украинският актьор, продуцент и обществен деец Григорий Гришкан, който сам е написал за това в своя Instagram. Той е внесъл 666 гривни.

В коментар пред "Схеми" не е отговорил защо е решил да внесе точно такава сума за бившия ръководител на Офиса на президента.

Вчера Върховният антикорупционен съд на Украйна разпореди превантивна мярка за бившия началник на канцеларията на президента Володимир Зеленски - Андрий Ермак под формата на задържане под стража с възможност за внасяне на гаранция от 140 милиона гривни, предаде Укринформ, като цитира съдията Виктор Ногачевски. Ермак е заподозрян в корупция, и по-специално в пране на пари.

„Съдът постанови: да се ​​приложи превантивна мярка под формата на задържане под стража на Ермак за срок от 60 дни от датата на действителното му задържане. Да се ​​определи гаранция от 140 милиона гривни“, съобщи Ногачевски.

Ако гаранцията бъде внесена, на Ермак ще бъдат възложени редица задължения: да се явява по всяко искане на следователя, детектива, прокурора и съда; да уведомява следователя, инспектора, прокурора или съда за промяна на местоживеенето и местоработата си; да не напуска Киев без разрешението на следователя, прокурора и съда; да предава документите си за пътуване в чужбина на съответните органи; да носи електронно устройство за проследяване.

Освен това, ако бъде платена гаранция, бившият ръководител на президентската канцелария ще трябва да се въздържа от комуникация с редица заподозрени по делото, по-специално с бившия вицепремиер Олексий Чернишов и бизнесмена Тимур Миндич, както и с редица свидетели.