Продължават рокадите: Агенция “Митници” е с нов шеф?

Продължават кадровите смени на правителството на Румен Радев. Директорът на Агенция “Митници” Георги Димов е освободен от поста.

За негов наследник е спряган Николай Шушков. Според “24 часа” смяната в агенцията е станала в петък.

Николай Шушков е бивш зам.-министър на регионалното развитие в служебния кабинет на Гълъб Донев от 2023 г. и бивш областен управител. През 2023 година той беше кандидат за кмет на Благоевград, но не събра достатъчно вот и отпадна още на първия тур.