На Острова: Крайната десница разполага с ново оръжие - очарователни млади жени

Неотдавна общата представа за човек от крайната десница беше лесно достъпна: той би бил мъж, очевидно, и много вероятно плешив, с ботуши със стоманени върхове и съмнителни татуировки. Времената обаче са се променили: тази седмица беше съобщено, че правителството е забранило на седем "агитатори от крайната десница" да влязат в страната, за да присъстват на митинг на Томи Робинсън в събота. Три от тях са поразително телегенични млади жени, пише The Telegraph. Сред забранените е Ада Луч, 26-годишна каталунска активистка с безупречна прическа, която е защитавала режима на Франко и е заявила на най-скорошния митинг "Обединете кралството" през септември миналата година, че западните демокрации са "напълно нападни". Валентина Гомес, инфлуенсърка от САЩ, също е забранена, след като на митинга миналата година заяви, че "мюсюлманските изнасилвачи" "превземат" страната (тя обаче заяви, че все пак ще се опита да дойде в събота - с малка лодка). И Ева Влаардингербрук, холандска политическа активистка и коментаторка, също е забранена, след като миналата есен в Лондон изрази съжаление за "изнасилването, заместването и убийството на нашия народ".

Изглежда, че лицето на крайната десница се променя

- и става доста по-красиво. Част от промяната се дължи на нарастващия брой млади хора, които нахлуват в политиката - много от които са дълбоко недоволни от основните партии - и носят със себе си вродено разбиране за важността на добрия Instagram филтър. В същото време изглежда, че в цялото движение нараства осъзнаването, че подобряването на "външния му вид" е жизненоважно за разширяване на привлекателността му, която през последните години започна да разчита силно на мрежа от изключително известни влиятелни лица в социалните медии. Разбира се, на крайната десница много й отива да има красиви млади жени, които да разкрасяват имиджа ѝ.

Външният им вид, както и посланията им, обещават да привлекат повече мъже и да отворят изцяло нова аудитория под формата на млади жени, които, макар и някога да са били по-предпазливи към политиката от този род, сега се обръщат към нея на фона на широко разпространеното разочарование от съвременния живот. Но за много от участващите лица има и значителни ползи, които могат да бъдат извлечени: слава, богатство, което може да произтече от успеха в интернет, възприемано "влияние" в общността и удовлетворението, което може да дойде от изразяването на мнение по тема, която ги интересува.

"Агитаторите", наскоро изгонени от Великобритания, са родени в чужбина, но в страната има нарастващ брой местни крайнодесни или ултраконсервативни влиятелни хора, които използват социалните медии с значителна експертиза, за да разпространяват идеологията си.

Сред тях е Саския Тиг, 24-годишна с над 100 000 последователи в Instagram, чиято най-нова публикация е в похвала на "англосаксонската ѝ коса", която тя подобаващо разхвърля за удоволствие на зрителите. Тийг има хипнотизиращи очи и приказна бяла кожа; подобно на много други влиятелни личности от нейния тип, тя съчетава достъпни, привлекателни селфита (примерна надпис: "щастлива, щастлива, щастлива") с по-политически заредено съдържание, призовавайки, например, за "Англия за англичаните", завръщането на "срама" и масовото депортиране на нелегални мигранти. В един скорошен пост в своята X хронология тя казва:

"Етнонационализмът е единствената истинска форма на национализъм. Британската идентичност не може да се придобие. Тя е кръв, земя и рождено право." Тийг също така е заявила:

"Ислямът трябва да бъде забранен, а пакистанците трябва да бъдат изгонени от страната." Миналата година Тийг изрази в X своята радост от освобождаването на Робинсън от затвора, след като той беше осъден за неуважение към съда. "Да си помисля, че някога съм смятала този човек за "крайнодесен бандит"... нищо не може да бъде по-далеч от истината", написа тя.

Изглежда обаче, че оттогава тя се е обърнала срещу него заради подкрепата му за Израел. Когато Робинсън атакува "антисионистките" конспиративни теории за Джефри Епщайн, тя каза: "Томи Робинсън е преминал точката, от която няма връщане назад. Епщайн беше зъл привърженик на еврейското превъзходство."

На въпроса дали приема етикета "крайнодясна", тя отговаря:

"Не се страхувам от етикети - не бих се представила като "Здравейте, казвам се Саския, аз съм крайнодясна", но ако хората искат да ми лепят този етикет, нека си го решат сами."

Тя казва, че се е заинтересувала особено от политиката на 14-годишна възраст в "ляво" гимназиално училище в югозападната част на Англия, където учителите организирали "проевропейски събрания и подкрепяли Джереми Корбин".

Тя започнала да публикува постове за политика в социалните медии по време на пандемията - била както против карантината, така и против движението "Black Lives Matter" - и веднага платила социална цена: всичките ѝ съученици я отхвърлили. Някои посочват Тийг и подобните й като примери за млади жени, които се манипулират от мъжете, традиционно движещи крайнодясното движение, за тяхна собствена полза. Но тя категорично отхвърля такава идея. "Не ме използват", казва тя.

Всъщност Тиг очевидно се гордее, че е част от нарастващия брой привлекателни млади жени, които изразяват крайнодесни позиции онлайн, като много от тях съчетават политическите си послания с по-неутрално съдържание - за срещи, готвене, пари и т.н. Тя казва:

"Сега виждаме хора, които бихте асоциирали с съдържание за красота или лайфстайл, да промотират традиционни ценности. Те са смели да се излагат на нещо, което може да им докара неприятности. Мисля, че е чудесно за движението, че млади, привлекателни жени се присъединяват."

Не е изненадващо, че Тийг е разгневена от решението на правителството да забрани на други представители на крайната десница да влизат в страната - като цитира по-специално холандската инфлуенсърка Влаардингербрук.

"В тази страна чуждестранни изнасилвачи са допускани, но феноменални жени като нея - не, и мисля, че това е напълно абсурдно", казва тя.

"Преобразяването" на крайната десница Сред връстниците на Тиг е и гламурната чернокожа инфлуенсърка, известна под името "Based and Bougie"; едно скорошно видео я показва как си играе с косата на красива лондонска улица (дотук нищо необичайно) - но клипът е надписан с надпис:

"Защо левицата не налага бекона на мюсюлманите, така както налага LGBTQ на християните?"

Част от причината за новия акцент върху външния вид, според Алекс Маккинон, изследовател в антифашистката организация Hope Not Hate, е по-широката "гламуризация", която се е случила в крайната десница през последните няколко години.

На много крайнодесни шествия сега, добавя тя, ораторите се появяват в костюми и изнасят речи по маниера на "ексцентрични политици. ...Където преди имаше футболни хулигани, хвърлящи предмети, сега те искат да представят по-семейна визия". Самият Томи Робинсън вече не е чужд на вратовръзката.

Друг пример за "преобразяването" на крайната десница е младият британски етнонационалист Хю Антъни,

който се противопоставя на междурасовите бракове и се застъпва за "ремиграция" (за всички евреи във Великобритания, както и за мигрантите). Той често "се появява с костюм с тънки ивици и характерната си мустачка", отбелязва Маккинън. Новият акцент върху това как изглежда движението, както и върху това, за което призовава, се корени, според Маккинън, в търсенето на достоверност. Това засилва идеята, казва тя, че крайната десница не е "просто банда хулигани; "ние каним жени на сцената си и им даваме глас в движението"".

А да изглеждаш подходящо, твърди Хана Роуз, старши изследовател в Института за стратегически диалог, е от решаващо значение за разширяване на привлекателността и обхвата.

"В обществото като цяло, колкото по-очарователен си, толкова по-желан изглеждаш, толкова повече харесвания получаваш и толкова повече последователи си склонен да натрупаш."

Но това да си очевидно привлекателен и представителен също е в унисон с идеологията на мнозина от крайната десница, които вярват, че е важно жените да се гордеят с външния си вид, казва тя. "Вероятно това има и някаква идеологическа подкрепа в движението като цяло, което разглежда ролята на жените като нещо, което трябва да бъде естетически приятно", добавя Роуз. Убеждение или влияние?

Макар на крайната десница да й е удобно да има все повече фотогенични жени на преден план в движението, много от самите жени - включително Тиг - вярват страстно в идеологията, която промотират, което понякога изненадва широката общественост, която може би си представя, че младите жени са "по природа" леви. За някои от крайната десница, както и в други движения, става въпрос по-малко за самата идеология, отколкото за запълване на празнина на пазара.

"Да изглеждаш провокативен", казва Роуз, може да означава да изпревариш конкуренцията - и да спечелиш огромна сума пари чрез спонсорирани публикации и т.н.

В резултат на това, казва Маккинън, за някои крайнодесни инфлуенсъри:

"Идеологията е доста повърхностна. ... Хората публикуват съдържание, което се запомня - независимо дали всъщност вярват в него, или не." Много инфлуенсъри с екстремни политически възгледи с удоволствие се занимават с т.нар. "клик-ферми" - казват нещо умишлено шокиращо с цел да "съберат" вниманието и кликовете, които следват.

Академичката Евиан Лейдиг се потопи в онлайн света на крайнодесните жени-влиятелни лица за своя последна книга и наблюдава как те използват това, което тя нарича "мрежова интимност", за да промотират идеите си. Влиятелно лице може да подготви последовател за своята идеология, например, като предлага на пръв поглед интимно или уязвимо съдържание - публикации за "облеклото си за деня", видеоклипове, в които си слага грим, размисли за срещи и пари.

Голяма част от това съдържание е преплетено, твърди Лейдиг, с фини политически послания. Зрителите могат да бъдат привлечени от видео на красива жена, която пече, и едва да забележат идеите, които също се предлагат. Много от потребителите на тези видеоклипове са, което не е изненадващо, мъже.

"Ако си млад мъж, да гледаш много привлекателна жена, която говори за крайнодясна политика, вероятно ще ти е по-привлекателно, отколкото да гледаш плешив старец, който говори за крайнодясна политика", отбелязва Маккинън.

Авторката Лейдиг разказва, че е срещнала един мъж, който се е увлякъл по такова съдържание в YouTube и е споделил:

"Намирах тези жени за толкова привлекателни и просто исках да бъда с тях и да живея живота, който те показваха."

Тийг признава, че повече мъже гледат съдържанието ѝ, отколкото жени. Но напоследък, казва тя, се опитва да го направи по-привлекателно за жените:

"Вместо просто да публикувам постове за политика, например, може да публикувам видео, на което съм с хубава рокля и песен на заден план - просто за да покажа, че един обикновен човек може да се занимава с нещо подобно."