IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 29

Радев тръгва на първо задгранично посещение като премиер

Днес министър-председателят се среща с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин

18.05.2026 | 07:38 ч. 32
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Министър-председателят Румен Радев ще проведе тази вечер среща с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин. Радев избра Федерална република Германия за първата си задгранична визита след встъпването в длъжност като премиер, предаде БНР.

Очакванията са срещата на най-високо равнище да даде нов импулс на политическия диалог и да очертае възможностите за задълбочаване на стратегическото партньорството между София и Берлин.

Визитата е по покана на канцлера Фридрих Мерц. След официалната церемония по посрещането с военни почести, двамата ще проведат разговор „на четири очи“. След това ще се състои пленарна среща на двете делегации с участието на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. Във фокуса  на разговорите са теми от сферата на двустранното сътрудничество, европейската политика, международната политика за сигурност.

Визитата затвърждава стратегическите и приятелски отношения между двете страни и е израз на желанието на България да засили партньорството си с Германия, както на двустранно равнище, така и в рамките на многостранното сътрудничество, особено в рамките на Европейският съюз и  на НАТО.

България и Германия поддържат стратегическо партньорство със стабилни двустранни отношения, като федералната република е водещият външнотърговски партньор на страната ни, стокообменът надхвърля 12 милиарда евро. На българския пазар оперират стотици германски компании, които осигуряват хиляди работни места в автомобилната индустрия и промишлеността. По данни на БНБ, сумарните германски инвестиции в България през на 2025 г. възлизат на 4,2 милиарда евро.

Новият етап в отношенията е свързан с отбранителната индустрия и мащабните общи проекти с концерна Райнметал, който инвестира у  нас в заводи за барут и снаряди по стандарти на НАТО. Инвестиция бе договорена от Радев в рамките на мандатът му като президент. През август м.г. Румен Радев бе гост на откриването на нов завод на Райнметал. Тогава той обяви, че очаква нов ръст на германските инвестиции в България, както и по-активно включване на страната ни в общоевропейски проекти в отбраната и високите технологии. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

радев германия мерц среща първа
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem