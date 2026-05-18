IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 29

Круизният кораб със заразени от хантавирус ще акостира в Ротердам

Властите са подготвили мерки за карантина за 25-те членове на екипажа

18.05.2026 | 08:01 ч. 4
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Круизният кораб, засегнат от хантавирус, се очаква да акостира днес в холандското пристанище Ротердам за дезинфекция. Властите са подготвили мерки за карантина за 25-те членове на екипажа и двамата медицински работници, останали на борда.

Луксозният круизен кораб, под холандски флаг, превозваше 150 пътници и екипаж от 23 държави, когато на 2 май за първи път беше съобщено за случаи на тежки респираторни заболявания сред пътниците. Трима души – холандска двойка и гражданин на Германия, починаха от началото на епидемията.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

кораб круизен хантавирус ротердам
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem