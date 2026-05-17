Кьовеши: 24 независими прокурори от ЕС единодушно установиха, че Теодора Георгиева е извършила недопустими нарушения

От България ще идват много интересни дела по линия на европейската прокуратура. Това каза в интервю европейският главен прокурор Лаура Кьовеши пред bTV.

По отношение на отстраняването на българската европрокурорка Теодора Георгиева, Кьовеши обясни, че има две линии: има европейски прокурор, който се е опитал да направи най-доброто по едно дело, и затова е станал обект на сплашване чрез кампания по дискредитиране, а накрая е обект на дисциплинарно производство в европейската прокуратура - това е едното внушение. Втората линия е реалността - и тя е, че миналата година през март 2025 г. в медиите изтече запис, на който г-жа Георгиева се появява в ситуация, в която няма място. В този момент тя призна че тя е на видеото. И този видеозапис е пряко свързан с начина, по който Георгиева е била назначена за европрокурор, обясни Кьовеши.

Нека ви припомня, че в националното класиране по избор на европрокурор Теодора Георгиева беше трета. Но тогавашното правителство се намеси и класирането беше обърнато, и тя беше назначена за европейски прокурор, допълни Кьовеши. За нас видеото, в което тя участва, говори пряко за начина, по който е била назначена за български европрокурор.

След появата на видеото, Георгиева излезе и започна да говори за едно от нашите разследвания. Попитах я лично какво се случва, а тя призна, че тя е на видеото, и че това е нейният глас. А после даде интервю, в което говореше за ключово поверително разследване на европейската прокуратура. Започнахме разследване, защото това дело се наблюдава от постоянен съвет на европрокуратурата. И установихме няколко проблема, които доведоха до старта на дисциплинарното производство срещу Георгиева. Това беше вторият път, когато колегията разглежда дисциплинарно производство срещу същият прокурор от България. Никога не сме правили това за никой друг, а за нея беше цели два пъти, допълни европейският главен прокурор.

Кьовеши обясни, че е предприела всички мерки това разследване да се води в съответствие със закона, като двама европейски прокурори от различни държави-членки са започнали да наблюдават действията на Георгиева. Делото беше разпределено на случаен принцип на колегията, където има и трима други европейски прокурори от различни държави-членки, които наблюдават и проверяват всичко, което Георгиева е казала в интервюто, както и всичко, което прави в разследването. Така че петима абсолютно независими души са наблюдавали Георгиева, допълни Кьовеши.

След появата на видеото разговарях с Георгиева, и разбрах, че срещу нея е започнало разследване на национално ниво. И от този момент моята роля спря, защото не се намесваме в тези разследвания. Обмених информация с главния прокурор по онова време, защото когато прочетете по вестниците, че европейски прокурор е замесен в дело по разследване на корупция, трябва да знаете какво се случва. Започнахме вътрешна проверка с комисия от трима независими прокурори от други страни, които стигнаха до заключението, че има извършени нарушения от страна на Георгиева, обясни Кьовеши.

Беше сформиран и дисциплинарен съвет с петима членове извън европейската прокуратура, бивши съдии от Съда на ЕС, плюс още двама европейски прокурори. Те изготвиха доклад, който беше представен пред колегията на прокурорите, където има 23-ма европейски прокурори и европейският главен прокурор. И 24-ма независими европейски прокурори решиха единодушно, че нарушенията извършени от Георгиева, са толкова сериозни, че поискахме ЕП да задейства процедурата по нейното освобождаване. Не искам да правя повече коментари, но дори и когато даден прокурор има добри намерения, трябва да спазва процедурата и законите, допълни Кьовеши.

Преди дни стана ясно, че българската евпропрокурорка Теодора Георгиева, която от повече от година е временно отстранена от поста си, е завела дело срещу държавата в Страсбург. Тя претендира, че са нарушени правото ѝ на свободно изразяване не мнение, правото на личен и семеен живот, както и правото ѝ на ефективни правни средства за защита.

В жалбата се казва, че тя е жертва на прокурорски произвол, че срещу нея се води "инквизиционно производство", без да може да се защити, защото формално не е обвиняема, че прокуратурата провежда институционална вендета срещу нея заради разкритията ѝ.