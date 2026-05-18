Външните министри на ЕС се срещат заради войната в Иран

Министрите на външните работи на държавите-членки на Европейския съюз ще проведат среща в Брюксел по въпросите на развитието на фона на продължаващия конфликт в Иран, предаде БНТ.

Върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас ще води дискусията. Тя ще включва обсъждане на дейността на блока във връзка с настоящите геополитически събития.

Министрите ще обсъдят глобалните последици от конфликта в Иран като сътресенията в областта на енергетиката, транспорта и сигурността на доставките. Те ще дискутират и начините, по които сътрудничеството за развитие на блока може да отговори на тези предизвикателства.