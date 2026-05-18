IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 29

Външните министри на ЕС се срещат заради войната в Иран

Кая Калас ще води дискусията

18.05.2026 | 08:09 ч. 8
Снимка БНР

Снимка БНР

Министрите на външните работи на държавите-членки на Европейския съюз ще проведат среща в Брюксел по въпросите на развитието на фона на продължаващия конфликт в Иран, предаде БНТ.

Върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас ще води дискусията. Тя ще включва обсъждане на дейността на блока във връзка с настоящите геополитически събития.

Министрите ще обсъдят глобалните последици от конфликта в Иран като сътресенията в областта на енергетиката, транспорта и сигурността на доставките. Те ще дискутират и начините, по които сътрудничеството за развитие на блока може да отговори на тези предизвикателства.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

брюксел чивистри иран война калас
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem