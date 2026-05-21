21 май – курортът "Св. Св. Константин и Елена" празнува!

Днес първият български морски курорт "Св. св. Константин и Елена" отбелязва своя празник. Денят на светите равноапостоли Константин и Елена е специален символ за комплекса - празник на традицията, здравето, морето и гостоприемството, които повече от век превръщат курорта в любимо място за поколения българи и гости от цял свят.

Празничната програма по традиция започва в сърцето на комплекса - Манастир „Св. св. Константин и Елена“, където ще бъдат отслужени Света литургия за здраве и благоденствие от 08:30 ч., последвана от тържествен водосвет.

По повод празника, само днес – 21 май – гостите на комплекса могат да се възползват от специална празнична отстъпка от 21% за резервации в избрани хотели, които също са подготвили специални изненади, тематични активности и празнични преживявания за своите гости.

Освен празничната кампания, комплексът подготвя и едно от най-вълнуващите си лета досега – с нови преживявания, още повече събития и специални активности за своите гости.

Сред акцентите през сезон 2026 са новите тенис и падел кортове, богата програма от концерти и културни събития на открито, участия на световноизвестния цигулар Марио Хосен, както и разнообразни турнири по плуване, водно спасяване и тенис. Това лято курортът ще бъде домакин и на зрелищен турнир от веригата SENSHI, който ще събере едни от най-добрите бойци и спортни фенове край морето.

Гостите ще открият и нови кулинарни преживявания – това лято край морето ще отвори врати ново гръцко кътче с аромат на Средиземноморие и усещане за безгрижни летни вечери, а добре познатите и обичани ресторанти в комплекса ще посрещнат сезона с обновени менюта, вдъхновени от свежи сезонни продукти, средиземноморски вкусове и модерни интерпретации на любими ястия.

Специално за най-младите ентусиасти ще стартира и поредното издание на Кулинарната академия за деца и младежи – инициатива, която съчетава забавление, творчество и любов към добрата храна.

С новите инициативи, богатия събитиен календар и специалните преживявания в хотелите, Св. св. Константин и Елена посреща лято 2026 с още повече енергия, емоции и внимание към своите гости.