Един загинал и ранени при взрив в завод на МОЛ в Унгария

Най-малко един човек загина и няколко души бяха сериозно ранени при експлозия в нефтохимическия завод на унгарския концерн МОЛ (MOL) в град Тисауйварош, Източна Унгария, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на компанията.

Премиерът Петер Мадяр написа във Фейсбук, че министърът на икономиката Ищван Капитан и изпълнителният директор на МОЛ Жолт Хернади пътуват към мястото на инцидента. Мадяр публикува и снимка, на която се вижда нефтохимическия завод, над който се издига гъст дим.

"В завода на "МОЛ Петрокемикълс" в Тисауйварош e имало експлозия при на рестартирането на инсталация "Олефин 1". Пожарникарите са локализирали пламъците, операцията продължава", пише в изявлението на унгарския концерн.

"Олефин 1" е инсталация за парен крекинг и има капацитета да произвежда около 370 000 тона етилен годишно. В Тисауйварош има две такива инсталации, чиито общ капацитет за производство на етилен възлиза на 660 000 , сочат данни, публикувани на уебсайта на МОЛ.

Кметът на Тисауйварош Филип Дьорд потвърди във Фейсбук, че към момента няма необходимост от мерки за защита на населението и увери, че гражданите ще бъдат своевременно информирани за развитието на ситуацията.

Новината за инцидента предизвика рязък спад на акциите на MOL на Будапещенската фондова борса. След първоначален ръст до 3952 форинта, цената им се понижи до 3794 форинта. В момента книжата се търгуват между 3800 и 3810 форинта, което представлява спад от около 3%.

Нефтохимическият комплекс на MOL в Тисауйварош е основният химически център на групата. В него чрез преработка на химически бензин и дизел се произвеждат етилен и пропилен, които впоследствие се използват за производството на различни видове полиетилен и полипропилен.